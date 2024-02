Qui è dove si mangia meglio: tutti i ristoranti a due passi da Roma dove spendi poco e torni a casa soddisfatto

Qui è dove mangi bene e spendi il giusto. I ristoranti top in tale direzione siti a due passi dalla Città Eterna.

Il cibo è indubbiamente l’argomento che sta a cuore a tutti. E non solo perché è necessario mangiare per campare, come si suol dire. No, esso è infatti pur fonte di immenso piacere. Ed è per questo che la Gola ci induce talvolta ad acquistare più del dovuto al supermercato oppure a decidere di concederci qualche coccola culinaria andando al ristorante.

Chiaramente con la grande crisi che troneggia tuttora maligna nel nostro Paese e che tra l’altro non accenna nemmeno minimamente a diminuire, perlomeno non a stretto giro, dobbiamo tenere a freno le spese. Tuttavia è possibile cenare o pranzare mangiando molto bene e pure abbondante senza spendere una fortuna puntando su alcuni ristoranti siti a due passi da Roma.

No, non stiamo scherzando e non vi stiamo affatto prendendo in giro. Inoltre a darcene notizia è stato niente meno che Vanity Fair che ci ha anche svelato su quale tipologia di piatti sarebbe meglio puntare su ogni singolo locale. Siete pronti a prendere nota e a lasciarvi travolgere da gusto?

I ristoranti siti a due passi da Roma ove si mangia meglio senza spendere una fortuna

In vista della primavera e di Pasqua, nonché dell’estate, ci viene subito in mente che uno dei luoghi ideali dove consumare i nostri pasti per alcuni momenti rilassanti in compagnia del nostro partner o dei nostri amici sia indubbiamente sia uno vicino al mare. Che ne dite dunque di fare un bel salto ad Anzio?

Qui potreste gustare dell’ottimo pesce al Grecale. Tra i piatti super consigliati ci sono gli spaghetti alle vongole e bottarga nonché il classico fritto di paranza. Spostandoci invece a Fiumicino vale assolutamente la pena fare una visita all’Osteria dell’Elefante ove possiamo degustare della squisita carne e prodotti creati dall’azienda agricola di proprietà dei ristoratori.

Qui ti alzi con la pancia bella piena

Rimanendo nello stesso paese, vivamente consigliato è un pasto pure all‘Osteria di Maccarese ove il top dei top, oltre a meravigliosi taglieri di formaggi e salumi misti, è la carne soprattutto alla griglia. Spostandoci a Nettuno, possiamo bearci delle bontà culinarie proposte dalla trattoria di mare Zero Miglia. Qui con soli 20 euro ci si riempie degnamente la pancia.

A Frascati, luogo famosissimo per il suo squisito vino e per il Carnevale da Mille e Una Notte che richiama ogni anno tantissimi turisti, vi attende Il Torchio. Qui potrete gustare squisitezze locali in un ambiente rustico. Tra i piatti forti vanno di certo segnalati le polpette di lesso, il coniglio porchettato, nonché le ruote al sugo picchiapò che è molto amato nel Lazio, a Roma in particolare.