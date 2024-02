Macchine da caffè in capsule, qual è la migliore: con la prima ti sembrerà di berlo direttamente al bar

Macchine da caffè in capsule, ecco quale è la migliore in assoluto. Mai più senza!

Indubbiamente il caffè è da sempre un autentico piacere. Il primo adoriamo sorseggiarlo al mattino, non appena abbiamo messo i piedi fuori dal letto e siamo ancora assonnati. Durante la giornata ne beviamo altri e anche la sera non sappiamo dire di no a quel liquido nero che ci scalda il cuore e l’anima.

In ogni caso gli esperti ci consigliano di non eccedere con il suo consumo e di stare sulle tre tazzine al giorno. Inoltre dopo le 18, se non vogliamo stare a contare le pecore durante la notte, sarebbe meglio puntare sul decaffeinato, dunque su quello privo di caffeina. Difatti quest’ultima è un grandissimo eccitante, proprio come la teina che è contenuta nel tè.

Detto ciò, possiamo gustarci il nostro caffè in tantissimo modi, da quello espresso, a quello macchiato latte caldo o freddo, fino ad arrivare a quello corretto. E poi a casa possiamo optare a livello di preparazione per la classica moka che ha sempre il suo perché, oppure a quello solubile, che pare essere il più economico. Fatto sta che oggi il più gettonato è quello che possiamo preparare con le capsule.

Macchine da caffè in capsule, ecco la migliore in assoluto

Per sfruttarle dobbiamo necessariamente essere in possesso di una macchinetta apposita che troviamo in vendita nei negozi dedicati ai casalinghi, in molti supermercati nonché in alcuni store che vendono espressamente cialde. Tra l’altro non tutte sono compatibili con tutte le macchine. Ergo, dobbiamo stare molto attenti quando facciamo acquisti in queste direzioni.

Tuttavia, se ancora non ne possedete una nelle vostre cucine o vorreste semplicemente cambiarla o averne una seconda per comodità, vi sveliamo quale sia la migliore in assoluto. Dopo accurate verifiche e tanti gustosi assaggi. Quale Scegliere.it ha svelato ai propri lettori il suo nome. Siete pronti a prendere nota?

Ti sembrerà di essere al bar

Si tratta di Lavazza A Modio Mio Desèa che è tra l’altro pure molto pubblicizzata. Decisamente è molto bella da vedere essendo molto elegante. Diciamo pure che il design è più che azzeccato. Ci consente di preparare in vari modi non solo il nostro adorato caffè ma anche il latte e ci avverte quando c’è qualcosa non fa.

Parliamo per esempio del fatto in cui la cassetta contenente le cialde è piena, ergo andrebbe svuotata per il corretto funzionamento della macchina. O ancora dell’allarme decalcificazione che dobbiamo tenere a monito per la qualità delle nostre bevande. Se punteremo su questo modello potremo dunque contare sul top e gustarci un caffè buono come quello che beviamo al bar.