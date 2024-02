Allerta alimentare per questo formaggio: se ce l’hai nel frigo non mangiarlo | Basta poco per sentirsi male

Allerta alimentare per questo specifico formaggio. Se lo hai non mangiarlo assolutamente! Gravi conseguenze in arrivo.

Allerta alimentare, se hai questo formaggio in frigo non mangiarlo assolutamente

Del resto, si sa, tutti quanti per sopravvivere dobbiamo mangiare. Ergo siamo costretti, volenti o meno, a compiere la classica spesa alimentare al supermercato con cadenza settimanale. Chiaramente quest’ultima non è poi così facile da fare dal momento che, con i prezzi che circolano, sovente siamo indetti a fare molte rinunce rispetto a quello che vorremmo acquistare.

E parliamo talora anche di ciò che abbiamo segnalato nella famosa lista che sarebbe d’uopo stilare con molta cura prima di avvicinarci allo store. Se poi capita che ciò che abbiamo comperato, facendo enormi sacrifici, vada a male prima del previsto o che sia soggetto di un ‘allerta alimentare, come nel caso di questo formaggio, c’è da mettersi nelle mani dei capelli.

Di quale si tratta e il rischio che si corre

Parliamo, udite udite, di un gorgonzola dop che è stato richiamato per possibile pericolo listeria sulla sua crosta. Il prodotto in questione è venduto con i marchi Palzola, Sovrano, R.P., Dolce&Blu e, infine, Romanin. Il formaggio è stato posto in vendita sia intero che in varie altre quantità come a metà, a un quarto e un ottavo.

Il lotto interessato a suddetto richiamo, che non è di certo da prendere sottogamba per il bene della nostra salute, è esattamente il D16423A con la data di scadenza 20/03/2024. Qualora ne avesse in casa, all’interno del vostro frigo, non mangiatelo assolutamente e consegnatelo immediatamente allo store dove lo avete acquistato.