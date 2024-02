Pasta corta o lunga: ce n’è una che fa ingrassare molto meno | Il team di esperti ha dato la risposta definitiva

Pasta, fa ingrassare di più quella corta o quella lunga? Gli esperti hanno deciso ora di mettere un bel punto a riguardo.

Se pensiamo alla nostra straordinaria tradizione culinaria italiana, che è decisamente vasta e super invidiata in tutto il mondo, impossibile è non pensare immediatamente, oltre alla cara pizza, a un piatto di pasta, possibilmente al sugo. Non per nulla nel nostro Paese andiamo davvero molto forte per quel che concerne i primi piatti.

E per tantissimi italiani un piatto di pasta è di certo il pasto ideale, soprattutto se a pranzo. Tanto più che è anche veloce prepararlo se non abbiamo l’intenzione di abbinarci un condimento troppo elaborato. Ed è per tale motivo che anche se si torna a casa per una pausa molto corta, si riesce a prepararlo mentre magari si ascoltano le notizie al TG o si pulisce velocemente la propria dimora.

Ciò si può fare mentre è sul fuoco la pentola contenente acqua leggermente salata ove poi, una volta che avrà raggiunto lo stato di bollore, metteremo a cuocere la nostra adorata pasta del formato che può amiamo. Di certo ne esistono di tutti i colori e per ogni esigenza. Ci sono poi i fan di quella corta, così come quelli di quella lunga. E ora è in atto una battaglia per stabilire quale delle due faccia ingrassare di meno.

Pasta corta o lunga, quale delle due fa ingrassare molto meno

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che in realtà non sarebbe quest’ultima che ci farebbe mettere su qualche kg di troppo o che ci potrebbe procurare un antiestetico gonfiore a livello di addome. Difatti a causarci tutto ciò sarebbe il già super menzionato condimento.

In sostanza dovremmo evitare come la peste di prepararne uno eccessivamente pesante e di eccedere con la sua quantità. Per quanto concerne la pasta in se dovremmo stare invece sugli 80 g a persona. Detto ciò ora vi sveliamo che cosa avrebbe stabilito un team di esperti riguardo alla questione poco fa menzionata, dunque se fa ingrassare di meno quella corta o quella lunga.

La risposta degli esperti con tanto di spiegazione

A quanto pare, udite udite, quella lunga! Dunque parliamo con essa sostanzialmente dei mitici spaghetti, tende, quando si cuoce a piegarsi. Ed è grazie a questo escamotage che l’indice glicemico si abbassa. Ecco dunque spiegato il motivo secondo il quale quest’ultimi sono consigliati pure nelle diete più ferree.

Se poi li abbiamo a verdura, a pomodoro fresco o a del pesce, senza esagerare, come poco fa giustamente accennato, con la quantità del condimento e della pasta, di certo potremo trovarci innanzi a un piatto sano e assai gustoso e che ci consenta di mantenerci in forma, senza soffrire di sensi di colpa.