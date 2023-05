Continua il viaggio del nostro giornale all’interno di alcune realtà gastronomiche, in una ricerca finalizzata alla conoscenza di volti e luoghi, tra chef e ristoranti. Quest’oggi, con il nostro particolare percorso siamo in costiera Amalfitana, ad Amalfi, per raccontare il ristorante Marina Grande.

Uno scorcio dal ristorante Marina Grande – Amalfi

Un pò di storia

Un luogo nato nel lontano 1918, tra incantevole vista mare e annesso stabilimento balneare. Un posto dove la passione per l’utilizzo di materie prime locali e il culto della tradizione danno vita a prelibatezze in grado di ripercorrere la tradizione. Con alcuni piatti classici certo, con altri riscoperti e interpretati attraverso un’inedita chiave moderna, sempre in grado di soddisfare le più esigenti.

Il ristorante Marina Grande oltre ad affacciarsi sul meraviglioso mare di Amalfi, è situato a due passi dal centro storico di Amalfi. Una storia raccontata in musei, antichi edifici, e nei vicoli della città, con un retrogusto di folklore locale.

Gianpaolo e Enzo Esposito, soci proprietari di Marina Grande

Il ristorante è gestito da Gianpaolo ed Enzo Esposito, che hanno ereditato l’attività dai genitori. Un luogo gestito con amore e disponibilità, senza tralasciare un’attenzione nei confronti della produzione di cibo in modalità sostenibile.



Abbiamo rivolto a Gianpaolo Esposito le nostre “15 domande per”, al fine di conoscerlo meglio e lasciarlo conoscere ai nostri lettori. Ecco cosa ci ha risposto.

Genere musicale preferito?

“Jazz, Rock, Lounge. Il primo concerto? Miles Davis a Pompei. avevo 14 anni”.

Squadra del cuore?

“Napoli”.

Cosa le piace mangiare?

“In assoluto, la pasta”.

Un primo di pesce tra le proposte del ristorante Marina Grande ad Amalfi

Quale personaggio, maschile o femminile, inviterebbe a cena e perché?

“Bono Vox degli U2. Lo seguo da quando avevo 13 anni per il suo impegno sociale”.

Vino bianco o rosso?

“Tutti e due, più strutturati e di qualità”.

Cosa fa nel tempo libero?

“Dipende. Il giorno di riposo lavorativo mi rilasso, per recuperare le energie che mi serviranno nei giorni avvenire. Durante il periodo di vacanza amo viaggiare, testare varie cucine di colleghi vicini e lontani ed arricchire il mio bagaglio di nuovi stimoli e creatività”.

Un secondo a base di pesce del ristorante Marina Grande, ad Amalfi

Un collega dal quale ruberebbe una qualità che le manca?

“Da ogni collega si potrebbe rubare qualità. Non si finisce mai di imparare. Una vita non basterebbe”.

Nella modo di vestire quotidiano, meglio elegante o casual?

“Dipende dall’occasione. Direi entrambi”.

Il piatto nel quale si sente imbattibile?

“Spaghetti al pomodoro San Marzano”.

Gianpaolo Esposito in compagnia dello Chef Peppe Guida

Un suo pregio e un difetto in cucina e nella vita?

“La gentilezza. Anche se talvolta perdo la pazienza quando incontro persone arroganti”.

Se fosse un personaggio storico sarebbe?

“Leonardo Da Vinci. Un artista incommensurabile, costantemente alla ricerca della perfezione”.

Una qualità imprescindibile nel suo lavoro?

“La costanza”.

Un piatto tra le proposte del ristorante Marina Grande – Amalfi

Se non avesse fatto questo lavoro cosa avrebbe fatto?

“Il cantante degli U2!” (ride ndr).

Cosa assolutamente non deve fare un cliente?

“Ostentare la sua ricchezza con maleducazione, prepotenza ed arroganza. Preferisco di gran lunga chi resta umile ed educato, portando rispetto al prossimo”.

Cosa la fa più sorridere, cosa più arrabbiare?

“La mia compagna e l’arroganza”.

© Riproduzione riservata