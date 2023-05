Casina di Raffaello, le iniziative per bambini da sabato 20 a domenica 28 maggio

In occasione dello svolgimento a Villa Borghese, dal 25 al 28 maggio, del 90° Concorso ippico di Piazza di Siena, si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e Casina di Raffaello che in questo periodo ospiterà i cavalieri partecipanti al concorso ippico.

Pertanto, a partire da sabato 20 e fino a domenica 28 maggio, le attività laboratoriali per bambini si svolgeranno all’esterno dell’edificio di Casina, in una struttura messa a disposizione dalla stessa FISE presso l’Area Kids della manifestazione.

In questi giorni, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, proporrà una serie di attività durante le quali le bambine e i bambini dai 24 mesi agli 11 anni potranno divertirsi con tanti e diversi laboratori ludico-educativi dedicati ai temi della Natura,degli Animali e delle Forme, ispirati dalle creazioni bizzarre di Salvador Dalí e dalle forme spaziali di Lucio Fontana, dalle antiche tecniche per realizzare un tradizionale aquilone giapponese o correre al galoppo di un manico di scopa sormontata da una fiera e superba testa di cavallo fatta di stoffa e fili di lana.

Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino. La prenotazione alle diverse attività e il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

PROGRAMMA DEI LABORATORI DAL 20 AL 28 MAGGIO

PER BAMBINE/I DAI 24 AI 36 mesi (accompagnati da un genitore)

Vuoto o pieno

Mercoledì e giovedì ore 14.00

I bimbini si divertono a svuotare e riempire di continuo cassetti, barattoli e scatole o a versare l’acqua da un bicchiere all’altro dopo averci giocato. In questo modo allenano il coordinamento, la concentrazione e la manualità. In questo laboratorio, bambini e adulti giocheranno insieme con diversi materiali e strumenti per far viaggiare oggetti, polveri e liquidi da un contenitore all’altro, senza paura di sporcare e disordinare!

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

Attacca e stacca

Martedì e venerdì ore 14.00

I bambini si divertiranno a trovare il posto giusto per ogni elemento: code, occhi, fiori, colori. Riusciremo a trovare il posto giusto per ognuno? Niente paura, si può provare e riprovare finché non siamo soddisfatti!

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

L’aquilone giapponese

Sabato e domenica ore 15.00

Ispirati all’antica tradizione degli aquiloni giapponesi in questo laboratorio i bambini realizzeranno un vero aquilone con le tecniche, i materiali e gli ideogrammi degli antichi maestri.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

PER BAMBINE/I DAI 3 AI 5 ANNI

Aquilone giapponese

Martedì ore 15.00; venerdì ore 16.30; sabato ore 16.00; domenica ore 12.00

Ispirati all’antica tradizione degli aquiloni giapponesi in questo laboratorio i bambini realizzeranno un vero aquilone con le tecniche, i materiali e gli ideogrammi degli antichi maestri.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini (domenica max 20)

Gli animali di Dalì

Mercoledì ore 16.30 e giovedì ore 15.00

Chi l’ha detto che non esista un coccogatto o il canfadrillo? Con l’aiuto del nostro amico Salvador Dalí realizzeremo degli animali tridimensionali nati dalla fantasia dei bimbi.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

Siamo a cavallo!

Sabato ore 11.00 e domenica ore 16.00

In questo laboratorio i bambini si divertiranno a creare con stoffe, bottoni, fili di lana e altre decorazioni la testa di un cavallo con cui giocare e correre al galoppo di un manico di scopa.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini (sabato max 20)

PER BAMBINE/I DAI 6 AGLI 11 ANNI

Aquilone giapponese

Mercoledì ore 15.00; giovedì ore 16.30; sabato ore 12.00; domenica ore 17.30

Ispirati all’antica tradizione degli aquiloni giapponesi in questo laboratorio i bambini realizzeranno un vero aquilone con le tecniche, i materiali e gli ideogrammi degli antichi maestri.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 12 bambini (sabato max 20)

Ombre spaziali

Martedì ore 16.30 e venerdì ore 15.00

I bambini ripercorreranno l’esperienza di Lucio Fontana, costruendo un piccolo manufatto in cui mettere in scena le forme, animandole con luci e ombre, per capire come lo spazio reale possa entrare a far parte di un’opera d’arte.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 12 bambini

Siamo a cavallo!

Sabato ore 17.30 e domenica ore 11.00

In questo laboratorio i bambini si divertiranno a creare con stoffe, bottoni, fili di lana e altre decorazioni la testa di un cavallo con cui giocare e correre al galoppo di un manico di scopa.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 12 bambini (domenica max 20)

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Costi laboratori: 7 € a bambino

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

