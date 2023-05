Tempo ancora incerto ma weekend ormai alle porte. Erano in molti a sperare nell’arrivo delle belle giornate soprattutto dopo le notevoli precipitazioni dei giorni scorsi. Ahimè il clima sarà ancora instabile. In ogni caso, tra eventi al chiuso e all’aperto, ecco alcuni tra i principali previsti a Roma per il prossimo weekend del 20 e 21 maggio.

Bruce Springsteen in concerto

Born in the U.S.A, Dancin’ in the dark, Streets of Philadelphia. Domenica 21 maggio, The Boss torna in concerto nella capitale per un appuntamento imperdibile al Circo Massimo. Bruce Springsteen torna in Italia dopo 7 lunghi anni, per quello che si annuncia certamente come uno dei concerti più memorabili del 2023. Apertura dell’Area concerto prevista per le ore 14. Alle ore 16.30 l’esibizione della E Street Band progetto musicale del cantautore, e poi dalle 17.45 Sam Fender.

Paola e Chiara Live

Per gli amanti della musica nostrana invece, segnaliamo il live di Paola e Chiara, le due sorelle Iezzi reduci dal conclamato successo ottenuto al 73esimo Festival di Sanremo. La loro Furore è certamente tra i brani più ascoltati in radio dopo la kermesse canora. Il duo presenta così il nuovo progetto discografico e il relativo tour all’Auditorium Conciliazione, venerdì 19 e sabato 20. Poi, domenica 21, incontreranno allo shopping Center di Castel Romano i fan in un appuntamento.

Promenade De Santè all’Ambra Jovinelli

Per gli amanti del teatro segnaliamo Filippo Timi e Lucia Mascino al Teatro Ambra Jovinelli, con lo spettacolo “Promenade De Santè”. Lo spettacolo narra una storia d’amore tra un narcisista ossessivo e una paranoica. L’amore sarà descritto e declinato attraverso sfumature desuete, che raccontano aspetti reconditi della psiche umana. Lo spettacolo sarà in scena sino al 28 maggio 2023.

Open House Roma 2023

Torna l’11 edizione della rassegna che consente di visitare gratuitamente edifici, architetture e dimore storiche site nella capitale. 200 edifici solitamente inaccessibili con 50 eventi e 40 tour urbani per godere delle bellezze di spazi privati tra opere di ingegneristica all’avanguardia e perle d’arte contemporanea. L’evento, quest’anno sarà accessibile per 9 giorni, a partire da sabato 20, sino al 28 maggio. Tutte le info qui.

La settimana dei parchi 2023

Per gli amanti della natura segnaliamo invece la Settimana Europea dei Parchi 2023. Si inizia sabato 20 maggio con numerose iniziative organizzate in oltre 100 aree naturali protette regionali. Il calendario prevede tantissime attrazioni e attività per tutti. Un modo per godere della natura, invitando a riflessioni e consapevolezze. Il tema di quest’anno riguarda il costruire sulle nostre radici.

Ortidea 2023

Torna a Roma Ortidea. Dal 20 al 21 maggio, l’Orto Botanico di Roma ospita Ortidea, l’evento florovivaistico che concede ai propri visitatori di godere di un vero e proprio viaggio all’interno del mondo delle collezioni botaniche. 12 ettari per uno spettacolo vario e variegato, situato negli immediati presi del Gianicolo, tra fiori di ogni sorta e un’esperienza certamente consigliatissima.

Festival dell’arrosticino abruzzese

Sabato 20 e Domenica 21 maggio, Agripark, ospita il Festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese. Un appuntamento per celebrare un vero e proprio simbolo della cucina abruzzese. Il parco è strutturato con tavoli sedie parcheggio e servizi igienici.

Niccolò Fabi

Niccolò Fabi in concerto

L’artista ha recentemente festeggiato i 25 anni di carriera attraverso un evento all’Arena di Verona. Niccolò Fabi domenica 21 maggio sarà live all’Auditorium Parco della Musica, per presentare “Meno per meno”, un La serata risuonerà anche del nuovo singolo “Andare Oltre“.

Eco & Chic Market e il Festival della Carbonara e dell’Amatriciana

Come settimana scorsa da venerdì 19 a domenica 21 maggio ritornano l’ Eco & Chic Market a piazza S. Immacolata, a San Lorenzo,(il mercatino a ingresso gratuito che propone gioielli in diversi metalli, bigiotteria e monili composti e realizzati in tessuto, bioresina, legno, ceramica, e altri elementi di riciclo) e il Festival della Carbonara e dell’Amatriciana (da Eataly, al terzo piano del grande mercato sito a piazzale XII Ottobre 1492).

