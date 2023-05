Roma, estate 2023 ricca di concerti: dai Maneskin a Ligabue. Tutte le date

La bella stagione si avvicina e con essa anche quella musicale. L’estate 2023 a Roma sarà all’insegna dei grandi eventi e concerti, con un’agenda ricca di importanti appuntamenti. La Capitale si prepara a ospitare rilevanti iniziative musicali già a partire dal mese di giugno e i live, attesissimi dai fan, vedranno calcare i palchi della Città Eterna artisti nazionali e internazionali.

Concerti nel mese di giugno a Roma

Si parte già a giugno con appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di musica. Il 6 giugno, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, partirà il Roma Summer Fest. Ad aprire le danze sarà il concerto di Paolo Conte mentre il 7, sempre live, saliranno sul palco Carmen Consoli e Mariza. L’11 toccherà al cantautore bolognese Samuele Bersani, mentre il 13 sarà la volta dei Pet Shop Boys.

La lista è lunga e zeppa di artisti che vivacizzeranno l’estate capitolina. Il 16 e il 17 giugno giocherà in casa Mannarino mentre, nove anni dopo il suo ultimo live in Italia, tornerà Cat Stevens domenica 18. Ma altri grandi nomi della musica nazionale e internazionale animeranno la stagione musicale romana: il 16 e 17 giugno allo stadio Olimpico suonerà Vasco Rossi e, sempre nella stessa location, il 24 e 25 toccherà a Tiziano Ferro.

Poi ancora Ludovico Einaudi, Beth Hart, Interpol, The Lumineers, Daniele Silvestri, Sting, OneRepublic e, ultimo ma non ultimo, Bob Dylan. Roma, per la stagione estiva 2023, diventerà anche la Capitale dell’intrattenimento musicale grazie ai suoi numerosi eventi in programma.

Concerti nel mese di luglio a Roma

Non sarà da meno il mese di luglio in quanto a offerta musicale. Il 4 luglio, nella cornice dello stadio Olimpico, suonerà Blanco mentre Ultimo raddoppierà esibendosi nello stesso impianto il 7 e l’8 luglio. Sbarcano nella Capitale anche i Depeche Mode mercoledì 12 luglio, freschi di nuovo album, mentre il 20 e 21 luglio i Maneskin infiammeranno i loro fan. Due giorni dopo, il 23 e il 24 luglio, sarà il turno dei Pinguini Tattici Nucleari.

Riavvolgendo un attimo il nastro non si può non citare il mega evento del Circo Massimo di sabato 8 luglio con l’unica data italiana dei Guns N’ Roses. Il 15 sarà il momento di Marco Mengoni, fresco di quarto posto all’Eurovision, mentre il 14 luglio l’Auditorium Parco della Musica si riaccenderà con la musica di Sting. Grande appuntamento, infine, sempre venerdì 14, con il concerto di Luciano Ligabue allo stadio Olimpico di Roma.

