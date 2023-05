La primavera si fa attendere ma è tempo di weekend a Roma. Anche durante questo fine settimana di sabato 13 e domenica 14 maggio gli eventi nella Capitale sono diversi e variegati.

Colosseo illuminato di sera

Celebrazioni importanti anche in ottica “Festa della Mamma“, come di consueto avviene la seconda domenica di maggio. Roma offre una cospicua varietà di appuntamenti che tra cultura, shopping e divertimento, certamente sapranno andare incontro ai gusti più disparati.

Mercatini vintage e hippie, concerti, cucina romana e street food. E ancora festival, appuntamenti dedicati al fumetto ma soprattutto ai musei. La Notte dei Musei 2023, è la particolare di luoghi culturali di Roma, dalle 20 alle 2, al simbolico costo di 1 euro.

Palazzo Braschi, Scalone monumentale (Roma)

Festival della Carbonara e dell’Amatriciana

Il Festival di due dei primi piatti più famosi della capitale sbarca da Eataly. E’ un eterno dilemma che potrà essere risolto, almeno per questo fine settimana, al terzo piano del grande mercato sito a piazzale XII Ottobre 1492. Il Festival, consente di poter apprezzare diverse versioni delle tipiche ricette romane. Maccheroncini freschi, mezze maniche, rigatoni, ravioli. Ogni formato di pasta è certamente indicato per esaltare il sapore di carbonara e amatriciana, due ricette dall’antica tradizione che continuano a conquistare grandi e piccini da secoli.

L’appuntamento per gli appassionati del Vintage

Si chiama Vintage Market, è il consueto appuntamento che torna ancora all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa. Sabato 13 e domenica 14 maggio va in scena l’ultimo che vedrà 200 espositori provenienti da diverse parti della nostra penisola in 6 mila metri quadrati per il più classico degli assortimenti di espositori: Artigianato, Vintage, Design, Abbigliamento, Collezionismo Cosmesi, solo per citarne alcuni.

Hippie Market

Sabato 13 e domenica 14 dalle ore 10.00 alle ore 22.30, torna all’Appia Joy Park anche l’Hippie Market. E’ l’evento pensato per tutta la famiglia, che garantisce relax e divertimento. I partecipanti saranno catapultati in una vera e propria esperienza singolare, d’altri tempi, che prende vita in un villaggio emozionale. Tra un parco avventura e uno street food con proposte culinarie e birre, il festival regala due giorni da trascorrere tra artigianato, vintage e prodotti bio. L’ingresso è gratuito.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Talenti

Il meglio del Made in Italy e le tendenze più attuali della moda. Sabato 13 maggio, dalle 08.00 alle 19.00, tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi, con le rinomate “boutique a cielo aperto”. Faranno tappa nel quartiere Talenti, in via Dario Niccodemi. Lo spettacolo delle bancarelle, fatto di colori pubblico e emozioni sarà pronto a regalare altri momenti di vera e propria atmosfera sensazionale. Anche in caso di maltempo.

“La mia casa tour”, Raf in concerto

Ha animato l’estate 2022 con il brano Cherie. Raf è certamente uno tra gli artisti che meglio impersonificano il passaggio e i mutamenti tra diverse ere musicali. Da Self Control a Infinito, passando per Battito Animale, Due e Gente di Mare. L’artista pugliese torna in un concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il cantante si esibirà presso la sala Santa Cecilia, il 14 maggio alle 21.

MagicLand e le famiglie in camper

Il 13 e 14 maggio fine settimana speciale per tutti i camperisti d’Italia: nel parco divertimenti MagicLand torna “Famiglie in Camper”, l’evento dedicato a famiglie e appassionati di viaggi su quattro ruote. L’evento, alla sua seconda edizione, diviene l’opportunità perfetta per provare diverse tipologie di divertimento con percorsi ambientati e attrazioni storiche. In un contesto magico, con effetti speciali e murales.

San Lorenzo con l’Eco e Chic Market

Domenica 14 maggio, dalle 09.30 alle 19.30 in piazza dell’Immacolata a San Lorenzo, ritorna l’Eco & Chic Market. Si tratta di un mercatino a ingresso gratuito che propone gioielli in diversi metalli, bigiotteria e monili composti e realizzati in tessuto, bioresina, legno, ceramica, e altri elementi di riciclo. Un mercatino singolare per regali all’ultimo minuto.

Eur street food

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio, nel parco dell’Eur, saranno venticinque gli street chef pronti ad allestire un ristorante del tutto particolare. Situato in viale l’appuntamento gastronomico garantisce colori, profumi, luci e prelibatezze culinarie, accuratamente selezionate. Vedremo chi saprà realizzare la leccornia più seducente. L’appuntamento è previsto venerdì 12 dalle 17:00 alle 24:00, sabato 13 dalle 12:00 alle 24:00 e domenica 14 dalle 12:00 alle 24:00.

Festival della cucina romana

Sabato 13 e domenica 14 maggio, in scena la seconda Edizione del Festival della Cucina Romana. Il noto appuntamento dedicato a tutti i fan della cucina capitolina. I cosiddetti “piatti poveri”, ma che in realtà ci riportano indietro nei ricordi non dimenticando di esaltare anche sapori e genuinità. L’appuntamento tende a dar particolare risalto ai sapori della campagna romana, tra filiera corta e prodotti a km zero. L’appuntamento è all’Agripark, dalle ore 11.00 alle ore 18.00.

Natale di Roma

ARF! Festival 2023: il Festival del Fumetto

A Roma da dal 12 al 14 maggio, al Mattatoio, saranno dedicate tre giornate al fumetto. Un modo per mettere in relazione case editrici e aspiranti professionisti. Una vera e propria immersione tra storie e disegni. Decine di star del fumetto internazionale tra cui Pepe Larraz, Otto Schmidt, e Rita Petruccioli. L’evento si arricchisce anche di un’area destinata a laboratori creativi di qualità, incontri e letture.

La Festa della Mamma

Domenica 14 maggio è una domenica speciale anche per la ricorrenza della Festa della mamma. “Mamme da film” a Cinecittà World, “Viva la mamma” al Castello di Santa Severo, sono alcuni degli eventi presenti nella capitale. Domenica le mamme entrano gratis a MagicLand, diventando le più belle al Fantastico Mondo del Fantastico. La ricorrenza potrà anche essere celebrata presso la Centrale del Latte di Roma che apre le porte del suo stabilimento per un appuntamento da non perdere con bolle, musica, degustazioni e divertimento.

La Notte dei Musei 2023

Ampia scena è pronta a prendersi anche l’edizione 2023 de La notte dei Musei. Svolto dal 2005 in contemporanea in tutta Europa, l’appuntamento permette al costo di 1 euro, di poter visitare in orario diverso dal solito le attrazioni culturali più belle della città.

Dalle 20 di sabato 13 maggio alle 2 del mattino di domenica 14 maggio, a Roma saranno disponibili 80 spazi con 60 mostre e quasi 130 spettacoli, con visite guidate per tutte le età.

Accademie, università ma anche Musei Civici accessibili gratuitamente tramite la MIC Card (Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia, Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi) e musei statali (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Difesa, tra Museo storico dell’Arma dei Carabinieri, Museo storico dei Granatieri, Museo storico dei Bersaglieri, Palazzo Marina,

Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate).

Aperti anche il Complesso del Vittoriano, il Museo Ebraico, il Palazzo Lateranense, il Tempio Maggiore, l’Istituto Superiore di Sanità.

Noemi

Sabato 13 maggio inoltre, la cantante Noemi si esibirà in una performance solo piano e voce alle ore 20.15 alla Centrale Montemartini. Per omaggiare Roma, Noemi chiuderà con il brano “Com’è bello fa’ l’amore quanno è sera” con cui ha celebrato Anna Magnani ai David di Donatello 2023.

Inaugura la manifestazione la Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale, in piazza del Campidoglio alle 19,30. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è curata da Zètema Progetto Cultura. Tutti i dettagli qui.

