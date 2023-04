Roma, Concerto del Primo Maggio: dalla scaletta ai conduttori. Tutti i dettagli

Come ogni anno torna il Concerto del Primo Maggio. Lunedì prossimo, nel consueto scenario di piazza di San Giovanni in Laterano, andrà in scena la 33a edizione del concertone promosso, come sempre, da CGIL, CISL e UIL. Lo show, che inizierà alle 15 e terminerà a mezzanotte, accoglierà circa 50 artisti che per ben nove ore animeranno il pomeriggio della capitale.

Lo slogan della manifestazione

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro“: con questo slogan i tre sindacati di base hanno deciso di sintetizzare il significato della Festa dei Lavoratori 2023. L’omaggio alla Carta Costituzionale, in un’epoca storica nella quale il lavoro è sempre meno presente, verrà affiancato da circa 50 artisti che, con musica e parole, dipingeranno la tela del Primo Maggio romano.

“Generazione #1M2023” è il concept attorno al quale ruoterà la narrazione musicale (e non solo) del Concerto. Un palco, quello di piazza San Giovanni, che mescola e contamina da anni generi e stili, giovani e veterani, messaggi di speranza e invettive politiche. Un evento transgenerazionale che vedrà arrivare a Roma giovani da tutta Italia.

I cantanti in scaletta

Nei giorni scorsi, peraltro, sono stati comunicati i nomi dei cantanti che calcheranno il palco di piazza San Giovanni. La lista, ampia e variegata, conta circa 50 artisti: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo (direttamente dal successo di Mare Fuori), Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, BNKR44.

E poi ancora Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” Hermes. Opening act dalle ore 14.00 con Leo Gassman, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

L’ospite internazionale e la possibile presenza di Ligabue

L’ospite internazionale sarà l’emergente cantante norvegese Aurora. L’artista scandinava, con oltre 2,5 miliardi di streaming, agiterà la platea del Primo Maggio con la sua musica e il suo talento. Nelle ultime ore, inoltre, si è fatta sempre più insistente la voce che vorrebbe Luciano Ligabue guest star della serata. La trattativa sembra ancora in fieri ma, se dovesse andare a buon fine, vedrebbe il ritorno del cantautore emiliano sul palco capitolino dopo 17 anni.

I conduttori

Al timone della 33a edizione del Concerto del Primo Maggio ci sarà, per la sesta volta consecutiva, l’attrice Ambra Angiolini. Ad affiancarla nella conduzione ci sarà il conduttore e attore comico Biggio, componente del duo comico I soliti idioti e compagno di viaggio di Fiorello nel programma mattutino Viva Rai Due.

L’edizione di quest’anno scalderà i motori già a partire dalle 14 con un pre-show che, in ordine di scaletta, vedrà le esibizioni di Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. Nella prima parte della manifestazione, inoltre, si esibirà anche Hermes. Il cantante ha vinto la quinta edizione della manifestazione “Sicurezza Stradale in Musica”.

Dove andrà in onda

Per chi non potrà essere fisicamente in piazza San Giovanni, le possibilità di fruizione dell’evento saranno molteplici. La diretta principale andrà in onda su Rai Tre dalle 15:15 alle 00:15, con una pausa di un’ora tra le 19 e le 20 per lasciare spazio ai telegiornali.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta su RaiPlay mentre, su scala globale, Rai Italia assolverà il compito di trasmetterlo in tutti i Paesi. La voce ufficiale del Concerto sarà affidata a Rai Radio Due che consentirà di seguirlo anche radiofonicamente.

* Foto presa dalla pagina facebook del Primo Maggio

