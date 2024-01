Carne dell’Eurospin, ma sapete da dove proviene veramente? Altro che roba da discount!

Carme dell’Eurospin, la verità sulla sua provenienza. Altro che prodotto da discount!

Con la grande e incessante crisi, sia economica sia sociale, non c’è indubbiamente da dormire sonni tranquilli su due comodi e soffici guanciali. Tanto più che, dati e sondaggi alla mano, non ha manco la minima intenzione di diminuire. E che dire dei rincari? Possiamo ben dire che ci pesano sulla testa come una vera e propria spada di Damocle.

Inoltre sono stati, e per la verità lo sono pure tuttora, a dir poco spaventosi. La cosa più preoccupante è che hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che è di certo quello che ci sta maggiormente a cuore. Difatti tutti noi per vivere dobbiamo mangiare e nutrirci.

E per farlo dobbiamo andare a fare la spesa, perlopiù a scadenza settimanale. Compiere tale gesto ora come ora non è molto facile soprattutto per le famiglie più numerose e con svariati figli a carico. Il Governo ha teso a molte di loro una mano in tale direzione ma tutto ciò pare non essere abbastanza vista la grande platea che necessiterebbe di qualche aiuto in più.

Carne dell’Eurospin, altro che carne da discount!

E così in tantissime optano per i loro acquisti di andare ai discount. Uno dei più amati in assoluto è l’Eurospin i cui punti vendita pullulano ormai ovunque anche nel nostro Paese. Lo slogan de ” La Spesa intelligente” ci è ormai entrato in testa e le offerte proposte ogni settimana sono davvero tante, sia per quanto riguarda i negozi fisici che quello online.

Tra l’altro la clientela è stata felicissima di appurare che dietro la produzione di panettoni, pandori e vari dolciumi proposti ci sia niente meno che la Maina, così come il mitico Giovanni Rana nei ravioli al crudo o con il ripieno di ricotta e spinaci. E la carne? In tantissimi sostengono che sia buonissima. Noi ora vi diciamo da dove proviene. Altro che carne da discount!

La verità sulla sua provenienza

Fin dal 1993, ovvero da quando ha fatto capolino sul mercato, la sua carne proviene solo da pascoli italiani. Inoltre per quanto concerne la mortadella posta in vaschetta del brand La bottega del gusto vi possiamo rivelare che è prodotta niente meno che da Fiorucci. La carne in gelatina Buon Pascolo vede invece il gran lavoro di Montana.

E che dire dei wurstel Tobias? Dietro di essi si nasconde niente meno che Amadori. Insomma, ora capite bene per quale motivo quando comperate carne all’Eurospin, anche di vario genere, nonostante non sia costosa potete portare a casa qualcosa di ottima qualità che altrove, con il marchio famoso segnalato, costerebbe molto di più.