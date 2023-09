Carlo Verdone, avete visto la nipote? Si è sposata ed è una bellezza stratosferica

l comico, attore e regista Carlo Verdone è senza ombra di dubbio uno zio molto orgoglioso della bellissima nipote. Avete mai visto la ragazza? Una bellezza incredibile. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Parlando di Carlo Verdone è impossibile non pensare fin da subito alla quintessenza della comicità romana. Siamo infatti innanzi ad un mostro sacro del Cinema nostrano, romano doc, che nel tempo ha dato vita non solo a numerosissime pellicole, a dir poco esilaranti, ma anche a personaggi indimenticabili.

Non sono infatti rare le pellicole, sovente anche recanti la sua regia, ad episodi, che lo vedono interpretare in ciascuno di essi un personaggio divertentissimo e talvolta ai limiti della comicità, anche iperbolica. Grandissimi esempi nel sono Viaggi Di Nozze, dove ha affiancato per la prima volta la bravissima Claudia Gerini, che rivorrà l’anno successivo in Sono Pazzo Di Iris Blond, e Grande, grosso e…Verdone.

Le due pellicole appena citate hanno in comune appunto, oltre la presenza della Gerini in parti da cosiddetta coatta in episodi specifici, la presenza anche di personaggi molto iconici interpretati da Carlo, che per altro sembrano essere quasi in continuo tra di loro. La differenza invece sta che mentre nella prima troviamo episodi a montaggio alternato, nella seconda sono invece autonomi.

Il legame di parentela con un altro grande attore

Forse non tutti lo sanno ma Carlo Verdone è legato da un vincolo di parentela, sebbene si tratti di, come si suol dire un parente acquisito e non di sangue. La sorella di Carlo, ovvero Silvia, è moglie di Christian De Sica dal 1980. Il re del cinepanettone italiano ha sposato la sorella di Verdone nonostante le iniziali rimostranze di quest’ultimo.

I due hanno anche per altro lavorato anche insieme in alcune pellicole, dirette per l’appunto da Carlo, fra le quali possiamo citare Compagni Di Scuola e una piccola parte di Christian in Acqua E Sapone. Dall’unione del figlio del compianto Vittorio De Sica con Silvia Verdone sono nati due figli, Brando e Maria Rosa, di professione costumista. In quanti hanno già visto quest’ultima? Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Maria Rosa De Sica, una bellissima ragazza, oggi mamma

La ragazza è nata il 24 giugno 1987. Pur avendo respirato il forte clima della settima arte entro le mura domestiche, ha deciso di non seguire le orme paterne, ritenendo che la recitazione non facesse per lei e preferendo dedicarsi alla Moda. Oggi è una moglie felice di Francesco Valentini, uomo molto riservato di cui si sa poco o nulla, che l’ha anche resa mamma.

La figlioletta della coppia è infatti nata a febbraio 2023 e la neo genitrice non ha mancato di apparire in un meraviglioso scatto Social, postato dal padre Christian De Sica sul suo Profilo Ufficiale Instagram ove appare in compagnia di quest’ultimo, dell’amico di famiglia Totò Gallo e dello zio Carlo Verdone.

© Riproduzione riservata