Lorella Cuccarini: “Non sono per le quote rosa. Schlein? Preferisco la Meloni. Heather Parisi? Non parlo di lei”

È una Lorella Cuccarini a tutto tondo quella che esce fuori da una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Verità, nella quale ha parlato di Amici, di politica e della sua storica rivale Heather Parisi.

Sulle quote rosa e la premier Meloni

Non si risparmia Lorella Cuccarini sulle colonne de La Verità, quotidiano al quale in questa settimana ha rilasciato una lunga intervista che affrontava diversi temi. Sul tema delle quote rosa, ad esempio, la nota showgirl televisiva si è così espressa: “Non sono per le quote rosa, ma sono felice che ci siano sempre più figure femminili emergenti, come il premier. Mi piace che le donne guadagnino credibilità e conquistino ruoli apicali per capacità e merito, non per concessione. In politica, nelle aziende e nello spettacolo“.

Giorgia Meloni

Poi, a domanda diretta su con chi andrebbe a cena tra Meloni e Schlein, la prof di Amici ha così risposto: “Con Giorgia Meloni, anche perché tifiamo per la stessa squadra. A pelle, mi sta molto simpatica. Mi piacerebbe conoscerla di più“.

Sulla rivale Heather Parisi

Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Infine, tra i vari spunti, non poteva mancare quello che riportasse alla sua storica rivale televisiva Heather Parisi. Sulla collega statunitense, Lorella Cuccarini non ha celato il disappunto rispetto alla sua ultima intervista rilasciata al programma Belve su Rai 2: “Vorrei evitare di fare quello che fa lei con me, non ho bisogno di parlare di Heather per esserci. La apprezzo artisticamente, ma dopo Nemicamatissima non ci siamo più sentite. Abbiamo visioni diverse della professione“.

