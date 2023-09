Ilary Blasi, look da adolescente: ma come si è conciata l’ex moglie di Totti | Irriconoscibile

lary Blasi è considerata dalla fitta schiera dei suoi estimatori e non solo come un’autentica bellezza senza tempo. Dei recenti scatti l’hanno ritratta che sembra ringiovanita di almeno 20 anni. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Quella di Ilary Blasi è senza ombra di dubbio una bellezza che sembra essere rimasta intatta nonostante il passare del tempo. È stata per ben 17 anni la moglie dell'ex Capitano della Roma, ovvero Francesco Totti . Ha anche messo al mondo con lui tre figli, quali Christian, Chanel e Isabel. Tuttavia il tempo pare non aver in alcun modo avuto effetto su di lei.

Il Gossip su di lei e sul suo ormai ex marito sta ancora impazzando. Ha iniziato letteralmente a esplodere sin dal momento esatto in cui, nella tarda primavera del 2022 hanno annunciato la fine della loro unione. Il che, va detto, è stata un’autentica doccia fredda per i loro estimatori. Già avevano incominciato a circolare in ogni caso parecchie voci sul loro conto in quel senso visti i numerosi contenuti Social che li ritraevano da soli.

Ad un certo punto Ilary era anche corsa in TV dall’amica Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, al fine di smentire tutto quanto riguardo la loro crisi, ma ciò si è rivelato quasi inutile. Poco dopo è infatti giunta la notizia ufficiale della fine del loro matrimonio, che era stato visto dai più come un’autentica favola.

Ilary e Francesco, il presente sentimentale della coppia

Al momento sia Francesco che Ilary si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. Il Pupone convive con la bellissima Noemi Bocchi. Tuttavia è in cerca, insieme a lei, di una casa che sia più vicina alla sua vecchia villa all’EUR, dove vive tutt’ora l’ex moglie con la prole, al fine di poter stare più vicino ai suoi figli.

Ilary invece fa coppia fissa con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale però pare non convivere ancora, forse per motivi legati al lavoro di lui, che lo vedono spesso in viaggio in giro per il mondo. I tre figli dell’ex coppia per altro vanno molto d’accordo, per la gioia di mamma e papà, con entrambi i nuovi partner. La Blasi ora ha fatto molto parlare di sé per un dettaglio.

Ilary Blasi, una donna e una bellezza senza tempo

Un recente scatto Social, che vede protagonista la splendida Ilary Blasi in una storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, sembra aver immortalato una ragazzina di appena 20 anni. Ciò lo possiamo ben dire sebbene si stia parlando di una donna e mamma, oltre che conduttrice TV, con alle spalle già un enorme bagaglio di esperienza.

Lei è splendida con un look che richiama in toto la famosissima Barbie. Ilary indossa dei pantaloni comodi rosa chewing gum, sneakers bianche, un top e un berretto dalla visiera abbassata dello stesso colore. Guarda a terra e il viso è seminascosto della visiera.

