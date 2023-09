Grande Fratello, ora non è più possibile sbagliare: Pier Silvio ha fissato una nuova regole | Tensione nell’aria

Ha preso il via anche la nuovissima edizione del padre di tutti i reality, che è tornato ora a chiamarsi solamente Grande Fratello. Un particolare però pare che stravolga il tutto. L’AD delle Reti Mediaset è stato irremovibile.

Dopo aver preso ufficialmente l'avvio la nuovissima stagione TV 2023/2024 con la sua consueta programmazione, ha avuto ufficialmente anche il suo fischio d'inizio la nuovissima edizione del padre di tutti i reality, sul quale però sono ora come ora puntati tutti quanti i riflettori per una serie di motivi.

Il primo fra tutti e forse anche il più, potremmo dire, eclatante, è stato il fatto che nella scorsa edizione, quando ancora di chiamava GF Vip, l'ambiente che si è venuto a creare è stato fin da subito molto teso fra i concorrenti. A tenere immediatamente banco è stato il caso Marco Bellavia, che si è trovato praticamente tutti contro, non attecchendo al programma che si era creato.

Il mental coach ed ex conduttore di Bim Bum Bam ha pertanto deciso di ritirarsi. La tempesta non si è placata e si sono incominciati a susseguire numerosi altri casi che hanno dato poi vita ad altre eliminazioni e squalifiche a gogo. Uno fra i tanti è stato il gesto, per nulla passato inosservato, di Elenoire Ferruzzi, dove ha sputato per terra dopo il passaggio di Nikita Pelizon, dicendo che portava sfortuna.

Grande Fratello, l’intervento tempestivo di Pier Silvio

Arrivati ad un certo punto poi, quando la situazione era giunta a un autentico punto di non ritorno, vista l’ingestibilità, l’AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha pensato di intervenire a gamba tesa, sebbene a telecamere spente, per dare una sonora lavata di testa ai concorrenti rimasti in gara.

Essi sono stati invitati a mantenere un atteggiamento più decoroso, soprattutto per quel che concerneva l’abbigliamento, oltre che un linguaggio più consono ad un trasmissione in onda su una Rete Nazionale. Poco dopo hanno avuto luogo una serie di squalifiche, ove via via ci si è avvicinanti sempre di più alla finale, che ha visto trionfare la modella triestina Nikita Pelizon.

Edizione nuova, regole nuove

La prima nuova regola scaturita dalla rivoluzione operata dallo stesso Pier Silvio prevede il cambio di nomenclatura per il programma. Non sono infatti più presenti gli aggettivi Vip e Nip, per nulla graditi all’AD, e il programma è ritornato a chiamarsi esclusivamente Grande Fratello. La conduzione è stata mantenuta da Alfonso Signorini, sebbene con un cambio nel parterre degli opinionisti in studio.

In questa direzione infatti Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono state sostituite da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia La Notizia, Valerio. Si è potuto inoltre assistere al ripristino del tugurio. Il particolare che tuttavia costituisce la novità per la nuova edizione sta nella durata. Pare che stavolta sarà più breve. Al momento nulla pare ancora definitivo o confermato: questa nuova e rigida regola rimarrà oppure Pier Silvio cambierà idea? Staremo a vedere.

