Carbonara Day, ecco perché il 6 aprile si festeggia uno dei piatti più amati al mondo

Oggi, 6 aprile, si festeggia il Carbonara Day, ricorrenza nata nel 2017 da un’idea di International Pasta Organization e Unione Italiana Food. Esso consiste in un evento social, in cui gli utenti sono invitati a cucinare e condividere il proprio piatto di carbonara. L’hashtag è ovviamente #carbonaraday, e anche quest’anno sta spopolando su tutti i social network. Carbonara

La carbonara si trova al secondo posto della speciale classifica dei piatti di pasta più amati dagli italiani (lasagna prima, tagliatelle terze); al terzo, invece, per quanto riguarda la classifica dei piatti italiani più conosciuti al mondo (dietro pizza e lasagna).

Carbonara Day

La ricetta della carbonara prevede cinque ingredienti: pasta, pecorino romano, guanciale, uovo e pepe nero. Per alcuni, il celebre piatto sarebbe nato con i carbonari appenninici, grazie agli ingredienti facilmente reperibili e conservabili della futura carbonara. Per altri, invece, esso sarebbe nato durante la seconda guerra mondiale, grazie all’unione tra la pasta e gli ingredienti contenuti nella Razione K (tuorlo d’uovo in polvere e bacon) di Ancel Keys.

© Riproduzione riservata