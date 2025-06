Caldo, a Roma temperature in aumento nei prossimi giorni: quando ci sarà la prima ondata

L’estate ha smesso di bussare alla porta e sta per aprirla con decisione. Roma si è svegliata questa mattina sotto un cielo limpido e già caldo, preludio a quella che sarà una settimana segnata da temperature in costante aumento. “Sta arrivando la prima vera ondata di caldo dell’estate 2025, prepariamoci a un’escalation termica notevole”, avverte il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it.

Caldo, alte temperature anche di notte

La causa è il rinforzo dell’anticiclone subtropicale di matrice africana che sta lentamente ma inesorabilmente conquistando l’intero territorio nazionale. Il fenomeno – tipico delle fasi più calde dell’estate – mette da parte l’instabilità atmosferica delle ultime settimane: addio a rovesci pomeridiani e improvvisi temporali, almeno per un po’. Il sole, stavolta, sarà assoluto protagonista.

E non si tratta solo di giornate calde. Già da metà settimana, la colonnina di mercurio supererà ampiamente le medie stagionali, toccando punte di 36-37°C anche nel cuore del Lazio. Una situazione che, secondo gli esperti, potrebbe generare condizioni di disagio fisico per le fasce più fragili della popolazione, come anziani e bambini.

Non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne. Con l’arrivo delle cosiddette “notti tropicali” – in gergo meteorologico si tratta di quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20°C – il riposo notturno rischia di essere compromesso, specie in assenza di ventilazione e in abitazioni non climatizzate.

Caldo, weekend da bollino rosso

L’escalation termica sarà graduale ma decisa: oggi l’atmosfera sarà calda ma ancora relativamente sopportabile, domani il sole dominerà il cielo e si cominceranno ad avvertire i primi disagi; mercoledì la svolta, con l’aria che diventerà pesante e valori massimi in netto rialzo. Il weekend, infine, sarà da bollino rosso, con una sensazione di afa che potrebbe diventare opprimente.

“La situazione atmosferica sarà stabile e serena per tutta la settimana, ma l’aspetto termico rappresenterà una vera sfida – spiega Brescia – Già da mercoledì potremo registrare temperature estreme per un mese di giugno, con picchi oltre i 35 gradi in numerose città italiane”.

Nel frattempo, le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratarsi frequentemente e prestare particolare attenzione a chi soffre di patologie cardiovascolari. Possibile anche l’attivazione di piani anti-caldo, come previsto in situazioni di allerta per rischio climatico.