Calciomercato, Berardi alla Lazio: il Sassuolo chiede di più

A due giorni dall’apertura del calciomercato, nonostante il fine settimana, la Lazio sta cercando di muoversi per tempo affinché Sarri possa avere almeno due o tre innesti. Andare in ritiro con qualche pedina in più sarebbe fondamentale per i biancocelesti, che dall’11 luglio si ritroveranno ad Auronzo di Cadore come di consueto. Tra i tanti nomi accostati alla Lazio ci sono quelli di Torreira e Marcos Leonardo, ma il sogno rimane sempre Mimmo Berardi. L’esterno del Sassuolo vorrebbe misurarsi con competizioni più blasonate come la Champions League, così la Lazio sembra essere la migliore destinazione.

I dettagli

Stando a quanto riportato da Lazio Live Tv, nella giornata di ieri la dirigenza capitolina di sarebbe incontrata con quella del Sassuolo. Il dato rilevante risiede nel fatto che Berardi ha già accettato di arrivare alla Lazio. Tuttavia è ancora più rilevante la distanza tra le richieste neroverdi e l’offerta di Lotito. Secondo il quotidiano online, infatti, ci sarebbe una forbice da colmare di circa 7/8 milioni di euro. Durante la settimana entrante è previsto un nuovo incontro tra le due società, con la Lazio che sicuramente è forte della volontà del ragazzo di vestire la maglia biancoceleste. L’AD del Sassuolo nei giorni scorsi aveva smentito l’arrivo di offerte per Domenico Berardi, ma a quanto pare qualcosa si sta muovendo realmente.

Lotito è la sua task force di mercato composta da Fabiani, Calveri, Picchioni e Sarri sta lavorando alle chiusure di altri due colpi molto importanti: Torreira del Galatasaray e Marco Leonardo del Santos. Per il brasiliano la squadra d’oltreoceano non potrà chiedere cifre astronomiche, vista la profonda crisi che le casse del club stanno vivendo.

