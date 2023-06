Calciomercato, Milinkovic destinato a rimanere: l’Arsenal molla la presa

Tra pochi giorni il calciomercato aprirà i battenti e la fase più calda dell’estate (in ogni senso) potrebbe regalare grossi colpi di scena. Il nome di Milinkovic Savic è sempre finito sui taccuini delle squadre di mezza Europa e anche in questi mesi il suo agente ha tentato in tutti i modi di piazzare il suo assistito. Le voci si rincorrono di giorno in giorno: c’è chi sostiene che il serbo voglia andarsene, chi invece è convinto di una sua permanenza in biancoceleste. Il dato di fatto però è che sulla scrivani di Claudio Lotito non è ancora pervenuta nessuna offerta concreta. Il patron biancoceleste chiede almeno 40 milioni di euro, nonostante l’anno che separa il serbo dalla scadenza del suo contratto. La valutazione del 21 laziale è più che consona, soprattutto considerando le cifre che stanno circolando in questi giorni per altri calciatori.

Lo scenario

Tra le tante pretendenti del Sergente c’era l’Arsenal. I Gunners hanno più volte mostrato il loro interesse, ma di concreto non hanno mai mosso un passo in avanti, facendo solamente sondaggi e richiedendo tutt’al più informazioni. Mateja Kezman, agente del calciatore, ha dichiarato pubblicamente che il suo assistito gode di particolari attenzioni nei campionati arabi, ma la volontà di Milinkovic è sempre stata quella di misurarsi in un campionato di livello come la Premier. Lasciare la Lazio sarebbe un passo difficile per un calciatore che ha trovato la consacrazione all’Olimpico, pertanto tutte le offerte di “basso profilo” non verranno neanche prese in considerazione. Oggi però, come riportato da lalaziosiamonoi.it, l’Arsenal avrebbe deciso di virare definitivamente su Declan Rice, mettendo sul piatto ben 120 milioni di euro. L’eventuale acquisto del calciatore del West Ham escluderebbe sicuramente l’approdo di Milinkovic a Londra. La cosa certa è che Lotito non lascerà partire il serbo per un’offerta inferiore ai 40 milioni, quindi la sua permanenza per un altro anno rimane una pista piuttosto concreta.

