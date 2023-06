Acquisti, cessioni, rinnovi e gli obiettivi Kristensen e Van De Beek: il punto sul mercato della Roma

Dopo la fine della stagione e la conferma sottotraccia di Mourinho, la Roma sta programmando la prossima stagione dal punto di vista della campagna acquisti. Considerando la finale di Budapest persa, senza quindi gli introiti derivanti dalla partecipazione alla prossima Champions League, per Tiago Pinto sarà un mercato che deve tenere d’occhio del portafoglio sia prima sia dopo il 30 giugno. Prima per sistemare il bilancio attuale tramite cessioni, dopo per fare acquisti senza appesantire il bilancio futuro.

Rinnovi

Le prime pedine però da sistemare riguarda le conferme: i giocatori attuali su cui puntare per il futuro. In quest’ottica sono arrivati tre rinnovi, uno per reparto. Il prolungamento del contratto di Smalling, Belotti e Cristante. Se per il primo si parla del punto fisso della difesa almeno fino al 2025, per il Gallo si tratta della conferma dell’acquisto dell’anno scorso con il verificarsi delle condizioni pattuite. Anche lui fino al 2025, dopo un primo anno di sacrificio si chiede un contributi maggiore in zona gol (4 gol e 2 assist in 46 presenze, una rete ogni 500 minuti).

Per Cristante, che ha rinnovato fino al 2027, è la conferma di un giocatore che nelle sue sei stagioni in giallorosso è stato centrale nelle scelte di tutti gli allenatori: da Di Francesco a Mourinho passando per Ranieri e Fonseca.

Inoltre dovrebbe in via di definizione il rinnovo per El Shaarawy e il ritorno di Diego Llorente. Il difensore spagnolo, arrivato in prestito dal Leeds a gennaio, dovrebbe tornare in giallorosso con un nuovo prestito.

Acquisti

Invece alla voce nuovi acquisti sono due le ufficialità arrivate: entrambe poco reclamizzate (anche se il primo si sapeva da tempo), entrambe a parametro zero ma per due giocatori dall’età media non elevata e che possono dare profondità alla rosa.

Il primo nome è quello Houssem Aouar, arrivato dal Lione dopo un paio di mesi in cui l’affare era dato in dirittura d’arrivo. Il centrocampista classe ’98 ha firmato un contratto con la Roma fino al 2028. Obiettivo per il giocatore algerino ritrovare la continuità che nell’ultimo anno ne ha minato il rendimento e il rapporto con il club con cui ha sempre giocato.

Anche Evan Ndicka arriva a parametro zero e sarà legato fino al 2028. Dopo una solidissima stagione all’Eintracht Francoforte, il difensore francese classe ’99 potrebbe dare il via libera alla cessione di Ibanez, molto ambito in Premier League. 🗨️ Ndicka: “Non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”. 💪#ASRoma pic.twitter.com/raTtvrV1Rm — AS Roma (@OfficialASRoma) June 21, 2023

Cessioni

A proposito del capitolo cessioni. In attesa di Ibanez, Tiago Pinto sta sfoltendo la rosa alla ricerca di circa 30 milioni per sistemare il bilancio in chiusura a fine mese. Ciò sta avvenendo sia tramite la cessione definitiva di giocatori che non rientrano più nei piano tecnici e che sono “in giro per l’Europa” tramite prestiti, sia attraverso l’addio dal proprio nido calcistico di ragazzi usciti dalla Primavera che quest’anno hanno visto spesso la prima squadra.

Nel primo caso si colloca la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert al Bournemouth, dopo le ultime tre stagioni passate con la maglie di Lipsia, Nizza e Valencia. Nel secondo invece l’accordo con l’Ajax per la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic, il centrocampista svedese che ha debuttato in questa stagione tra i grandi. La cifra si aggira tra i 7,5 e gli 8,5 milioni con una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Una strada simile dovrebbero seguire Volpato e Missori, le cui trattative sono avanzate con il Sassuolo, mentre la cessione di Carles Perez al Celta Vigo, come riporta Gianluca di Marzio, è in standby per l’accordo da trovare sulle cifre. Da questi 4 nomi dovrebbe arrivare questo “tesoretto”.

Obiettivi

Sul fronte degli obiettivi, è sempre più concreto come rinforzo Rasmus Kristensen, del Leeds. Per il danese, terzino destro classe ’97, si potrebbe chiudere in settimana per rimpolpare il reparto difensivo che sulle fasce spesso è rimasto scoperto.

A proposito di reparti scoperti, Tiago Pinto è alla ricerca di un centravanti da affiancare al confermato Belotti e in sostituzione dell’infortunato Abraham, che sarà assente almeno per la prima metà di stagione a causa dell’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionatosi nell’ultima partita della stagione. La trattativa per riportare in Italia Scamacca, attualmente al West Ham, si è raffreddata negli ultimi giorni, mentre è stato offerto ai giallorossi Donny van de Beek, centrale olandese anche lui classe ’97, attualmente in forza al Manchester United.

