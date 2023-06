Roma Calcio a 5, presentato ieri il nuovo sponsor: Word Save World sulle nuove maglie

Il campionato di Serie A si è fermato ormai da 15 giorni, ma proseguono le iniziative legate al pallone e allo sport. Ieri, presso il Due Ponti Sporting Club di Roma, ha avuto luogo un evento benefico che ha visto coinvolte la N.I.C.O. (Nazionale Italiana Calcio Olimpionici) e la A.s. Roma Calcio a 5. Le due squadre si sono affrontate in una gara di calcio a 8 per promuovere e appoggiare l’associazione Word Save World, ONG fondata da Fabrizio Del Prete che opera in favore dei bambini delle favelas di Rio De Janeiro. Non sono stati pochi i nomi noti che hanno calcato il campo del Due Ponti, a partire da Emanuele Blandamura (Campione europeo di pugilato) fino ad arrivare a Stefano Buttafuoco (Giornalista e scrittore). Ieri è stata una festa all’insegna del sociale che è andata oltre i colori, infatti le riprese dell’evento sono state realizzate da Lazio Live Tv, grazie alla quale sarà possibile seguire l’evento online a breve.

Word Save World diventa sponsor ufficiale

La giornata di ieri ha suggellato la collaborazione tra Word Save World e la Roma calcio a 5, pertanto a partire dalla prossima stagione sarà il logo della ONG a campeggiare sul fronte della maglia ufficiale. Un passo importante per Fabrizio Del Prete che – dopo anni di lavoro e sacrificio a sostegno di iniziative sociali – ha raggiunto un accordo importante con la società giallorossa, rappresentata ieri dal presidente Gianluca Di Vittorio e dall’AD Lorenzo Galgani. Da oggi sarà possibile acquistare in pre ordine le nuove maglie, il cui ricavato sarà devoluto per la costruzione di una Futsal Academy a Rio De Janeiro, volta a favorire l’educazione sportiva nella favela di Città Di Dio.

La gara

Roma Calcio a 5 e N.I.C.O.

Ovviamente la gara di ieri è stata un pretesto per trovarsi insieme e per supportare un’iniziativa benefica importante. Il primo tempo della partita ha visto la Roma prevalere con 5 gol, ai danni di una N.I.C.O. che probabilmente ha sprecato troppo. Gli spalti erano gremiti di sostenitori giallorossi, ma non sono mancati i supporters della Nazionale Olimpionici, comunque soddisfatti della prestazione da parte dei ragazzi di Italo Lapenna, presidente dell’associazione. Durante la seconda frazione di gioco i ritmi si sono abbassati, ma la Roma ha avuto modo di allungare le distanze e portarsi a quota 9 gol. Proprio mentre tutto sembrava finito, la Nazionale ha sfruttato bene una fase in cui le squadre si sono allungate molto, trafiggendo il portiere giallorosso per 4 volte. La gare è terminata con il risultato di 9-4, dando poi spazio alla premiazione finale e alla presentazione della maglia ufficiale che la Roma indosserà nella stagione 2023/24.

© Riproduzione riservata