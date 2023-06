Dal Napoli campione alle retrocesse: tutti verdetti della Serie A

Dopo i 104 minuti di Roma-Spezia si chiude il campionato di Serie A. La 121a edizione del torneo più appassionante d’Italia, come sappiamo con grande anticipo ha incoronato il Napoli e condannato la Sampdoria, ma negli ultimi 90 minuti sono arrivati tanti altri verdetti, anche se non tutti.

Tutto quello che era già deciso

Napoli campione d’Italia per la terza volta nella propria storia, un titolo conquistato da Luciano Spalletti in panchina al termine di un dominio e uno Scudetto arrivato con ben 5 giornate di anticipo. Dopo la partita vinta con la Sampdoria, la consegna ufficiale del trofeo e la festa che continua nella città partenopea. Proprio la squadra blucerchiata ha terminato come peggio non potrebbe un campionato maledetto, in campo come fuori, per un ultimo posto che la rispedisce in Serie B dopo 11 stagioni di A. Chi invece torna subito nella serie cadetta è la Cremonese, anch’essa già condannata alla vigilia di quest’ultima giornata.

Il momento che Napoli aspettava da 33 anni 🤩

Gli altri verdetti già noti a 90’ dalla fine riguardavano le 4 squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League. Per assurdo la competizione più accesa, che ha coinvolto almeno sei squadre, è stata quella che si è chiusa anzitempo. Oltre ovviamente al Napoli, a giocarsi la Coppa della grandi orecchie ci saranno per l’Italia anche la Lazio di Maurizio Sarri e le due milanesi, protagoniste della semifinale della Champions attuale, che avrà il suo culmine sabato prossimo con l’Inter di Inzaghi che cercherà l’impresa contro il Manchester City di Guardiola.

Gli ultimi verdetti

Nelle ultime partite della serata rispettivamente Atalanta, Roma e Juventus si giocavano l’altra Europa. Le posizioni di partenza sono state confermate: la goleada dell’Atalanta sul Monza con un super Koopmeiners, la firma di Dybala al 90’ sullo Spezia e quella di Chiesa a Udine. Tre vittorie, tutte diverse ma che non cambiano la sostanza: Atalanta e Roma in Europa League, Juventus in Conference al netto di eventuali indagini dell’Uefa. Per questo rilevante potrebbe essere l’ottavo posto finale della Fiorentina, ma la squadra di Italiano, se dovesse vincere la finale di Praga andrebbe direttamente in Europa League.

Per quanto riguarda invece la corsa salvezza, a 90’ dal termine Spezia e Verona erano appaiate a quota 31. I liguri a Roma, i veneti a San Siro col Milan vivono le montagne russe ma alla fine capitolano entrambe. La doppia sconfitta regala un unicum nella storia recente del calcio italiano. Come da regolamento cambiato all’inizio di questa stagione, visto l’arrivo a pari punti sarà decisivo lo spareggio in gara unica in campo neutro.

