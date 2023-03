Bonus zanzariere 2023: cos’è, come si ottiene e chi ne ha diritto

La casa piena di insetti e zanzare è un disagio che conosciamo benissimo, soprattutto nella stagione estiva, quando è necessario tenere le finestre aperte per far circolare meglio l’aria. Se si sta pensando di installare delle nuove zanzariere, è bene sapere che il governo ha prolungato il Bonus Zanzariere fino al 31 dicembre 2024, perché facente parte dell’Ecobonus.

Infatti, il bonus zanzariere non è applicabile singolarmente su acquisto e installazione, ma deve rientrare in una ristrutturazione più ampia che sia valida come intervento per migliorare l’efficienza energetica dell’unità immobiliare, tramite Superbonus o Ecobonus, altrimenti è considerata semplice manutenzione ordinaria.

Quali sono quindi i requisiti richiesti per poter aderire al bonus zanzariere e cosa prevede quest’agevolazione?

Cos’è il bonus zanzariere 2023 e quali prodotti comprende

È un’agevolazione fiscale che prevede lo sconto del 50% sull’acquisto e sulla posa in opera di alcune tipologie di zanzariere, quando queste vengono associate a lavori di ristrutturazione della casa, e che può essere ottenuta attraverso la detrazione fiscale in 10 rate annuali. È importante specificare “alcune tipologie” perché le zanzariere da considerarsi coinvolte nell’applicazione del bonus devono avere dei requisiti ben precisi. Questo affinché il loro scopo finale contribuisca al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità abitativa, come per le zanzariere a schermatura solare.

Ma cosa significa schermatura solare?

Una zanzariera non si ferma a proteggere solo la casa dall’intrusione di zanzare e altri tipo di insetti, ma possono avere la capacità di isolare la casa, limitando la dispersione della luce solare e del calore. Questo permette di ridurre i consumi energetici, obiettivo dell’Ecobonus.

Per riuscire ad avere quest’azione e poter applicare il bonus, le zanzariere devono avere un fattore GTOT (fattore totale di energia solare) che non superi il valore di 0,35. Questo fattore è dato proprio dalla trasmissione di energia della radiazione solare e si calcola tenendo conto anche della schermatura della luce del sole, influenzata dai vetri degli infissi.

Oltre al fattore GTOT, è possibile accedere al bonus se le zanzariere rispondono ai seguenti requisiti:

Devono proteggere una superficie vetrata ;

; Devono essere fisse e non rimovibili ;

; Si devono poter regolare , per variare l’intensità dell’esposizione solare;

, per variare l’intensità dell’esposizione solare; Devono avere il marchio CE e rispondere alle prerogative di produzione delle Comunità Europea.

Affinché si possa usufruire del bonus, inoltre, è necessario che l’acquisto delle zanzariere sia stato effettuato tra il 2020 e il 2023 e che la spesa totale per unità immobiliare non superi i 60.000 euro.

Bonus zanzariere: chi ne può usufruire?

A differenza di altre agevolazioni fiscali, il bonus zanzariere può essere applicato a tutti i contribuenti indipendentemente dal loro IRPEF o ISEE, l’importante è essere una persona fisica o giuridica che possiede l’immobile a qualsiasi titolo:

Titolare di un diritto reale di godimento (abitazione, superficie, uso, usufrutto);

(abitazione, superficie, uso, usufrutto); Proprietario o nudo proprietario;

o nudo proprietario; Comodatario o inquilino in affitto , previo consenso espresso del proprietario;

o , previo consenso espresso del proprietario; Enti pubblici o privati che pagano l’IRES;

che pagano l’IRES; Aziende , imprese e liberi professionisti che utilizzano l’unità immobiliare per esercitare la loro professione;

, e che utilizzano l’unità immobiliare per esercitare la loro professione; Case popolari ;

; Associazioni professionali.

