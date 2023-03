Avventure fuori porta

In ogni stagione dell’anno è necessario staccare la spina dallo stress della vita quotidiana per concedersi una piccola vacanza o gita fuori porta, anche solo a poche ore dalla propria città.

La soluzione migliore e quella più ambita sono pochi giorni in mezzo alla natura per rigenerarsi completamente, facendo attività all’aria aperta come passeggiate o escursioni in mountain bike. Per rendere l’esperienza ancora più emozionante la scelta ideale è quella di pernottare in un camper o caravan, anche solo per un fine settimana, lasciando a casa la macchina e godendosi, ad esempio, il silenzio dei boschi o il suona delle onde in riva al mare.

Camper e caravan: tutto il necessario

Dopo che si è decisa la meta e si è organizzato il viaggio, bisogna pensare al mezzo di trasporto. Se si vuole fare un’esperienza unica nel suo genere, un camper o un caravan è ciò che serve. Attraverso questi mezzi si può viaggiare in un lungo e in largo, tra mare e montagna, e decidere sul momento dove fermarsi a dormire, dato che non si ha il pensiero del pernottamento e si ha la comodità di servizi come: bagno, doccia e cucina.

Una volta deciso il mezzo con cui viaggiare è necessario cercare un fornitore affidabile a cui chiedere informazioni e accessori per il proprio camper, in modo da non avere sorprese durante il viaggio.

Una passeggiata tra i mercatini

Durante un viaggio con il proprio caravan o camper è sempre bello esplorare la città o il paesino che si sceglie di visitare, magari esplorando eventi caratteristici del posto come mostre particolari o mercatini di Natale , molto apprezzati da adulti e bambini.

Tra le bancarelle di questi mercatini sarà possibile acquistare prodotti del territorio, come formaggi, salumi e dolci tradizionali, per poter assaporare, una volta a casa, un po’ del luogo che si è visitato. Anche i vini di alta qualità all’interno di zone ben circoscritte sono sempre ricercati e apprezzati da tutti i visitatori.

Infatti, se ci si trova in zone di Italia in cui la produzione del vino è tipica di quei luoghi (come il Monferrato ad esempio), si può decidere di vistare alcune enoteche in mezzo al verde , dove è anche possibile effettuare delle degustazioni per poter orientare in modo agevole i propri acquisti e vivere un’esperienza diversa dal solito, godendosi un bicchiere di vino in mezzo ad un vigneto.

Esperienze alternative

Oltre a poter effettuare un viaggio sfruttando un mezzo di trasporto come un camper, ci sono molte persone che decidono di adottare questa pratica come stile di vita. Infatti, molti “temerari” scelgono, per motivi etici ad esempio, di iniziare a vivere il proprio quotidiano all’interno di un camper.

Molte di queste persone hanno fornito consigli sulla vita in camper , specifiche guide di sopravvivenza per chi volesse provare a vivere in questa modalità ma non ha la minima idea di come rapportarsi con questa evenienza.

