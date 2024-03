Bonus ristoranti, compila questo modulo e ottieni subito 30mila euro: il tuo sogno si realizza in un attimo

Bonus ristoranti, se vuoi lavorare in questo campo fai subito la richiesta. Ricevi subito 30mila euro.

Non dobbiamo mai smettere di sognare e soprattutto di far vivere dentro di noi il tanto chiacchierato e celebre fanciullino di pascoliana memoria. Del resto quando smettiamo di farlo, come sentenziano molti studiosi, è come se ci lasciassimo andare definitivamente e non vivessimo più per davvero.

Certo, con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, è facile gettare la spugna. Del resto la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e la cosa peggiore è che non accenna nemmeno minimamente a diminuire. I rincari poi, che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, ci tolgono sostanzialmente il respiro.

Il lavoro poi è sempre meno e per tentare di restare a galla è bene pensare attivamente ai vari piani B se non proprio C. Fatto sta che riuscirci non è una passeggiata. Anche perché per aprire una nuova attività ci vogliono tanti bei soldini, che oggi sostanzialmente mancano. Ed è per questo motivo che è stato pensato il Bonus ristoranti.

Bonus ristoranti, compila il modulo e ti arrivano subito 30mila euro

Ovviamente per ottenerlo, trattandosi per l’appunto di un Bonus, bisogna farne espressamente richiesta. E per farlo avremo tempo fino al 13 maggio 2024. No, stavolta non dovremo metterla in atto facendo un bel salto metaforico sul sito ufficiale dell’INPS, che è comunque da tenere sempre ben monitorato, ma su un altro.

Si tratta di quello di Invitalia. Qui si potrà accedere con le credenziali Cie, Spid e Cns. Detto ciò, compilando con attenzione e in maniera precisa il modulo dovremo tenere sotto mano tutta la documentazione delle spese effettuate per la nostra attività di ristorazione, oppure di gelateria e pasticceria oppure di produzione di pasticceria fresca, con tanto di fatture pagate regolarmente.

Come funziona esattamente l’aiuto

Ricordiamoci infatti, come recitano alcuni assai coloriti quanto veritieri detti popolari, che le chiacchiere stanno a zero mentre carta canta. A quel punto potremo ottenere il famoso Bonus la cui cifra può arrivare, come poco fa giustamente annunciato, fino a 30mila euro con una copertura per le spese effettuate sino al 70%.

Insomma, parliamo di un aiuto decisamente molto ma molto importante e che fa ben sperare soprattutto ora che la primavera è arrivata e che l’estate, come il calendario ci insegna, non è poi così lontana. Il Turismo è ancora più forte soprattutto in alcune zone e Regioni del nostro Paese, dunque avere a disposizione tale Bonus è da vedersi per molte attività una vera ventata di aria fresca.