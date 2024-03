Caldaie a gas, falla sparire prima di questa data o saranno guai: l’Europa non perdona più nessuno

Ciao Ciao caldaie a gas, prima di una data devi buttarle o sono dolori. Nessuna tolleranza.

La primavera è finalmente arrivata. La stagione della rinascita con il suo innalzamento delle temperature ci induce a spegnere i riscaldamenti e a trascorrere più tempo fuori casa e all’aria aperta. E così, come molti sostengono sui Social che, si sa, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, si può iniziare a risparmiare nella bolletta di gas e di energia elettrica.

E questa, con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese, è indubbiamente da vedersi come una super manna dal cielo. Ovviamente poi la caldaia deve rimanere lo stesso accesa per donarci l’acqua calda per lavarci ma non dovendo più azionare il riscaldamento non dovrà fare un lavoro in più.

Fatto sta che dopo una bella notizia ne arriva una brutta. O meglio, potremmo dire una doccia fredda che ci toglierà il respiro. Difatti le nostre famose e nominate caldaie a gas dovranno ben presto sparire dalle nostre case. Dunque dovremmo prepararci, volenti o nolenti, a salutarle. Non potremo farci nulla dal momento che l’Unione Europea ha giù preso la sua decisione in merito.

Caldaie a gas, preparati a salutarle presto, lo dice l’Europa

Insomma, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, nemmeno minimo. Dunque è opportuno abituarsi all’idea e iniziare a pensare ai classici piani B per risolvere la situazione. Diciamo che se dovremo eliminare dalla nostra dimora questo genere di caldaie poi dovremo necessariamente sostituirle con altro.

E quell’altro sono le chiacchieratissime pompe di calore che vanno già molto forti, a onor del vero, anche nel nostro Paese. Molti italiani le hanno fatte installare approfittando degli aiuti del Governo. E poi ci sono anche le cosiddette caldaie ibride. Insomma, a secco non si rimane. Fatto sta che entro una data precisa dovremo aver trovato una soluzione.

La data precisa da rispettare

In poche parole a partire dal prossimo anno, ovvero bel 2025, partiranno degli incentivi per aiutarci a compiere questo cambio. Inoltre le caldaie a gas non potranno in alcuna maniera essere vendute da partire dal 2040. Insomma, per la verità di tempo a disposizione ne abbiamo ancora parecchio.

Tuttavia è sempre meglio non temporeggiare troppo e informarsi a stretto giro quale sia la soluzione più adatta a noi, alle nostre esigenze e alla nostra dimora che dovremmo vedere come il nostro nido. Non per nulla stare sempre sul pezzo può anche risultare assai utile per poter ottenere l’accredito di Bonus e Super Bonus a riguardo che ci attendono sovente dietro l’angolo.