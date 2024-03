Esselunga, nuove assunzioni in tutto il Lazio: a Roma guadagni 1400 euro con un diploma | Candidati così

Esselunga cerca nuovi lavoratori in tutto in Lazio e in particolare a Roma. Come puoi candidarti.

In un momento di grande crisi, sia sociale che economica, sentir parlare di nuove e importanti possibilità di lavoro è indubbiamente da vedersi come una super manna dal cielo. Anche perché, parliamoci molto chiaramente, senza di esso è praticamente quasi impossibile campare, o comunque vivere una vita serena.

Ogni giorno abbiamo tante spese a cui pensare e sovente non sappiamo come riuscire a pagare tutto quanto entro fine mese. Purtroppo poi i rincari, che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, non hanno la minima intenzione di diminuire, perlomeno non a stretto giro. E ora che la Pasqua è alle porte di certo ce ne saranno tanti altri.

Il settore più colpito è stato quello alimentare che è anche quello, a onor del vero, che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, tutti quanti dobbiamo mangiare per poter campare. E possibilmente dovremmo pure farlo bene. Ergo, volenti o nolenti, ogni settimana siamo costretti a fare la classica spesa al supermercato. E uno tra i più amati dagli italiani è l’Esselunga.

Esselunga, previste nuove assunzioni nel Lazio e a Roma

Difatti, sebbene tante famiglie, con il preciso scopo di cercare di risparmiare puntano maggiormente ai discount le cui catene pullulano ovunque nel nostro Paese come funghi su un prato dopo un’assai intensa giornata di pioggia, tante altre prediligono, soprattutto in occasione delle festività andare a fare acquisti all’Esselunga per l’appunto.

E ora questa realtà è alla ricerca di personale. Nella Regione Lazio e in particolare nella meravigliosa Città Eterna, meta ogni anno di numerosi turisti da tutto il mondo, sono richieste varie figure per ampliamento dell’organico anche in vista dell’estate che, in effetti, non è poi così lontana.

Le figure richieste e come candidarsi

In particolare si cercano addetti alla vendita e cassieri, oltre che persone in grado di svolgere il complesso quanto affascinante ruolo di responsabile dei vari store. Per tentare di essere scelti bisogna possedere un diploma di scuola superiore. Chiaramente una pregressa esperienza sul campo sarà presa in viva considerazione soprattutto per l’ultima figura espressa.

Tuttavia per candidarsi bisogna necessariamente fare un salto metaforico sul sito ufficiale dell’Esselunga, quindi cliccare sull’area dedicata espressamente alla sezione lavoro, vedere le posizioni aperte e, infine, inviare la propria candidatura. In ogni caso, anche quando non sono segnalate posizioni aperte, è sempre possibile candidarsi spontaneamente.