Voli gratis, questi trucchi non li usa mai nessuno ma ti portano ovunque: saranno costretti ad accettare

Vuoi volate gratis? Con questi trucchetti ce la farai e pure alla grande. Non potranno dirti di no.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira che nel nostro Paese sentire di qualcosa gratis ci fa spuntare immediatamente un bel sorriso sul nostro viso. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non accenna nemmeno minimamente a diminuire. E che dire dei rincari?

Possiamo di certo affermare che sono stati e sono tuttora pazzeschi. Inoltre hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, incluso quello alimentare che è indubbiamente quello che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, mangiare si deve per campare. Fatto sta che ora che la Pasqua è alle porte ci sono stati ulteriori aumenti.

E non sono avvenuti solamente in questo ambito. Difatti anche i viaggi in areo hanno subito un’impennata spaventosa. Ed è per questo motivo che tantissimi italiani hanno deciso di rinunciare ai loro viaggi o week end all’estero o comunque in zone molto distanti dalla loro città. E ciò ha provocato ovviamente non pochi malumori.

Voli gratis, non più un’utopia

Dulcis in fundo pare che sarà una Pasqua non particolarmente assolata, anzi! Sono in arrivo forti piogge con tanto di mega temporali. Sembra poi che anche il Lunedì dell’Angelo che tutti chiamiamo Pasquetta, non potrà contare su un gran bel tempo. Dunque niente scampagnate o gite all’aria aperta.

In ogni caso per chi vuole migrare lontano, magari in qualche bel Paese esotico dove dunque possono stare al caldo e abbronzarsi, c’è una lieta novella. Difatti c’è l’assai ghiotta possibilità di volare gratis seguendo degli escamotage, decisamente accattivanti e vincenti, nonché assolutamente leciti. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I più vincenti escamotage

Per prima cosa iscrivetevi alle newsletter e chiedete la carta fedeltà alle compagnie aeree con le quali viaggiate più spesso. In tale maniera diventerete dei clienti privilegiati e avrete convenzioni e sconti riservati. Inoltre grazie a una speciale raccolta punti potrete avere dei viaggi totalmente gratis. E pare che ne avrete di più se decidete di pagare con la vostra carta di credito.

Altro consiglio è quello di fare delle compere sui siti ufficiali delle compagnie aeree. In questa maniera avrete di certo dei punti in più. Ergo la probabilità di ricevere biglietti omaggio aumenta a dismisura. Inoltre se un vostro familiare lavora per una compagnia aerea sappiate che potete non spendere un soldo per volare, soprattutto se figurate come accompagnatore.