Conto corrente, nuova spesa sulle spalle degli italiani: 200 euro all’anno bruciati senza saperlo | Che batosta

Conti Correnti sempre più salati per gli italiani. 200€ buttati alle ortiche e non si sa perché.

Quando si apre un conto corrente, sia esso bancario che postale, dobbiamo tenere in mente che dovremo inevitabilmente sostenere dei costi. Se è vero da in lato che, quando si è giovani e si apre per la prima volta un conto, possiamo contare su agevolazioni. Vero è anche che, con il tempo, possono aumentare i costi. Con l’aria che tira nel nostro Paese ciò è molto triste da accettare.

Per questo motivo bisogna sempre restare informati e, come si suol dire, sul pezzo, ragion per cui dovremo chiedere informazioni ai nostri referenti in banca o in posta, a seconda di dove si trova il nostro conto. È anche loro prerogativa mantenerci sempre aggiornati, tramite missive o proponendoci, qualora sia necessario, incontri di persona.

Fatto sta che con la grave crisi che imperversa ovunque, come anche i perpetui rincari, non possiamo stare sereni e potremmo anche ritrovarci a dover pagare pure 200€ in più all’anno. Il che sarebbe da evitare come la peste. Diciamo che si parla di soldini che possono salire, per una famiglia, a 225€, ma che possono anche abbassarsi. La media si riscontra fra 134 e 161 euro.

Conti correnti e costi da sostenere

Tuttavia sono comunque elevati, se confrontati a quelli che dovevamo sostenere negli anni precedenti, oppure una volta aperto da poco un conto. Se comunque vogliamo provare a risparmiare in tale direzione, cosa vivamente consigliata, possiamo contare sui conti bancari rigorosamente online, che spuntano come funghi e che vanno molto di moda. Qui i costi sono abbattuti o pari a zero.

Ad ogni modo, esiste anche una soluzione che in pochissimi però conoscono. Il che è un peccato, dal momento che potrebbe effettivamente, dati alla mano, rappresentare una ventata di aria fresca per tutti quanti. Anche perché per ottenere tale aiuto non esiste, e qui fate davvero molta ma molta attenzione, alcun limite dell’ISEE. O meglio non particolarmente difficile da tenere a conto.

Un nuovo accattivante Bonus

Stiamo parlando del Bonus bancario. Parliamo di un incentivo, che permette e coloro che hanno un conto in banca, se hai un’ISEE sotto i 11600€ oppure se sei un pensionato e hai reddito annuo sotto i 18.000€, di avere e mantenere totalmente gratis il conto corrente. Tuttavia ogni istituto bancario, prima di dare l’autorizzazione, deve verificare con cura le condizioni del beneficiario e poi farlo partire.

Insomma, vale davvero la pena fare un salto alla propria banca di fiducia, qualora si possiedano le carte in regola per poterlo realmente ottenere. Tuttavia abbiamo visto ancora una volta come sia importante avere a disposizione un’ISEE perfettamente aggiornato, dal momento che, senza di esso non potremo richiedere proprio un bel niente.