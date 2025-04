Bonus Amico Pet, adottare un cane ora ti elimina 5 anni di tasse: esplode la corsa agli animali gratis | Fai subito questa domanda in Comune

Non sono solo coccole: adesso il tuo cane può davvero salvarti la vita con un bonus che nessuno si sarebbe aspettato.

Chi lo avrebbe mai immaginato che avere un cane o in generale un animale domestico avrebbe fruttato? Sembra brutto da dire, ma è la verità. Non si tratta più solo di coccole, passeggiate insieme, abbracci nel letto di notte, quando tutto sembra andare male.

Adesso parliamo di vere e proprie garanzie economiche. Bisogna quindi sfatare il mito per cui gli animali domestici siano solo un peso, soprattutto sul bilancio della famiglia. Da adesso in poi la loro presenza appare provvidenziale per poter portare avanti la baracca.

Insomma, stando alle nuove normative, appare evidente che possedere un animale domestico abbatta finalmente le gravose uscite del bilancio destinate a pagare le tasse. Incredibile, vero? Eppure si tratta della realtà. Ma procediamo con ordine.

Cosa significa avere un cane?

Per molti padroni di cani, il proprio animale domestico è molto più che un animale, appunto. Si tratta di un figlio quasi, un essere vivente con il quale ci si lega in modo indissolubile. In qualche modo, è come se non solo il cane avesse l’imprinting, ma anche noi.

Ovviamente questo non vale solo con i cani. Eppure, il rapporto che si ha con altri tipi di animali domestici, ossia i pet, è diverso. Ad esempio, con un gatto le cose cambiano radicalmente: i felini sono molto più inclini alla riservatezza, alla solitudine. Sono loro che ti cercano.

Animali gratis tagliatasse

Money.it ha diffuso la notizia. Per smettere di pagare la tassa sui rifiuti, puoi adottare un cane. Attenzione però, non vale mica per tutti. Tutto è partito dal comune di Ozegna, in provincia di Torino, dove è stata introdotta un’iniziativa originale e solidale: chi adotta un cane da un canile potrà non pagare la TARI per cinque anni. La misura ha un duplice scopo: alleggerire le spese comunali legate al mantenimento dei cani randagi che costano circa 800 euro l’anno ciascuno e trovare una casa ai trovatelli in cerca di affetto.

Per accedere all’agevolazione, i cittadini devono rispettare alcune condizioni: essere residenti a Ozegna, maggiorenni, in regola con i tributi comunali, disporre di uno spazio idoneo per accogliere l’animale e garantirne il benessere. La richiesta di adozione va presentata in municipio e sarà seguita da una verifica sia da parte del comune che dal canile. E tu, adotterai un cucciolo per amore o per soldi?