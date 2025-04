Agenzia delle Entrate, ti deve ridare 6.800€ dal 2010: puoi chiederli indietro entro maggio | Ma devi farlo subito o li perdi per sempre

Non te lo hanno detto, ma l’Agenzia delle Entrate ha un debito con te e adesso devi riscattarlo per forza.

La primavera porta con sé un amico non troppo inaspettato: l’Agenzia delle Entrate che bussa alla porta. Sta per arrivare, come ogni anno, il periodo in cui ci si guarda allo specchio, finanziariamente parlando, e si fanno i conti con l’anno appena passato.

Aprile e maggio sono i mesi in cui milioni di italiani si cimentano nella compilazione della dichiarazione dei redditi, il magico momento in cui scopri se sei stato previdente o se hai buttato soldi come coriandoli a Carnevale. Rivedere tutte le spese, dal caffè pagato con la carta all’abbonamento annuale in palestra, diventa un esercizio di consapevolezza.

È anche un’occasione per capire meglio come gira il bilancio familiare, tra detrazioni, bonus e spese impreviste, è il momento in cui la burocrazia ti prende per mano e ti mette dinanzi alla feroce realtà delle tue abitudini fiscali. Ma non è tutto.

Dai CAF al cassetto fiscale

Fino a pochi anni fa, compilare la dichiarazione significava mettersi in fila al CAF, spendere soldi per una consulenza e aspettare ore tra un 730 e l’altro. Oggi basta un clic: il cassetto fiscale è il tuo nuovo migliore amico. Lì trovi tutto: spese sanitarie, redditi, immobili.

È un modo più smart e autonomo per gestire le proprie tasse. Con la digitalizzazione, infatti, tutto è tracciato. Gli evasori, infatti, non hanno più vita facile, poiché ogni movimento di cassa è subitamente messo per iscritto nel cassetto fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ti deve dei soldi

Prontoprofessionista.it ha diffuso le informazioni utili. Potresti essere tu ad avere un credito con l’Agenzia delle Entrate. Se hai versato troppe imposte, ad esempio tra il 2010 e il 2011, puoi richiedere un rimborso. Ma c’è un ma. Devi presentare un’istanza formale, con tutti i documenti a supporto, spiegando esattamente perché ti spetta quel rimborso e quanto stai chiedendo. L’istanza va inviata a mano o con raccomandata A/R all’ufficio dell’Agenzia competente per il tuo domicilio fiscale. E se sbagli ufficio?

Nessun problema: secondo la Cassazione, l’istanza è comunque valida e spetta all’ufficio girarla a quello corretto. Attenzione però: l’istanza deve essere dettagliata e completa. Se mancano dati come gli estremi del pagamento o l’importo da rimborsare, l’Agenzia può ignorarla. Ultima cosa, ma fondamentale: verifica i termini di decadenza. Ogni tipo di imposta ha regole diverse e presentare tutto fuori tempo massimo, ossia oltre maggio, rende la richiesta automaticamente nulla. Quindi sì, potresti avere diritto a 6800 euro, ma solo se ti muovi in tempo. Alla fine, lo stato può anche restituirti qualcosa. Ma devi andartela a prendere.