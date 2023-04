Psicologo, trasporti, salute mentale. Sono solo alcuni dei bonus economici previsti per il 2023. Alcuni di essi sono già operativi, altri invece attendono l’ok ministeriale per entrare in vigore. Ma quali sono i principali bonus previsti per quest’anno?

Bonus trasporti

Dal mese corrente innanzitutto, è tornato disponibile il bonus trasporti: un aiuto che si pone l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti e lavoratori per affrontare il tema del caro energia. Il sostegno consente l’acquisto di abbonamenti per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, senza dimenticare i servizi di trasporto ferroviario su scala nazionale. Il bonus, pari alla cifra massima di 60 euro, sarà disponibile per coloro che non superano i 20mila euro di Isee.

Caro bollette

Bonus bollette

Oltre al bonus trasporti, sarà disponibile il bonus relativo alle bollette: si ricorda che il Decreto legge 30 marzo 2023 numero 34 ha previsto che, per il secondo trimestre del 2023, saranno previste agevolazioni su tariffe relative alla fornitura di energia elettrica, per clienti domestici in difficoltà economica. Il provvedimento è volto a sostenere altresì, anche coloro che versano in gravi condizioni di salute e prevederà una riduzione Iva, dal 10% al 5%. Anche in questo caso il sostegno sarà determinato sulla base del calcolo del valore Isee.

Bonus mobili e affitti Under 31

Si ricorda inoltre che è prevista anche una detrazione d’imposta applicabile in dichiarazione dei redditi da usufruire peri gli acquisti destinati all’arredo e all’immobile oggetto di ristrutturazioni, effettuati nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024. Sono compresi gli acquisti effettuati anche all’estero. Si ricorda tuttavia che esiste un limite di detrazione: 8mila euro nel 2023, 5mila euro nel 2024.

Inoltre, si ricorda che è destinato un aiuto a giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano nel nostro Paese un contratto di locazione a canone libero. Si tratta di una detrazione d’imposta dedicata, pari al 20% del canone di locazione, per unità immobiliare o una sua porzione.

Bonus risparmio spesa e assegno unico

È arrivato inoltre il bonus per carte risparmio spesa. Coloro che potranno beneficiarne dovranno effettuare un pagamento entro la data di scadenza, prevista per il 15 settembre 2023. Le risorse disponibili sono pari a 500 milioni di euro e saranno distribuite tramite 1.300.000 Postepay da 382,50 euro.

Previsto anche l’assegno unico e universale attribuito per ciascun figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni. Il sostegno è senza limiti di età per i figli disabili. Si ricorda che l’importo è variabile in relazione alla condizione economica del nucleo familiare. Anche in questo caso il calcolo avviene sulla considerazione di Isee.

Bonus asili nido e psicologo

E’ un contributo utile per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati autorizzati, nonché per forme di assistenza domiciliare destinate a bambini minori di tre anni e affetti da gravi patologie croniche. L’importo massimo disponibile è calcolato anche in questo caso in base all’Isee. La domanda però, può essere inoltrata all’Inps in modalità esclusivamente telematica, tramite il servizio dedicato.

Si ricorda infine il contributo per l’assistenza psicologica. Valido per un limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro destinati al 2023 e di 8 milioni di euro annui a partire dal 2024, il bonus psicologo prevede un contributo a sostegno di spese relative ad appuntamenti psicoterapici presso specialisti privati. Per quest’ultimo, si rimane in attesa del decreto attuativo.

