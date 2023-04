Gli Stati Uniti registrano il più grande anno di vendita online della storia

ExportUSA, Partner ufficiale di Alysei, ci descrive in dettaglio come è l’andamento dell’e-commerce negli Stati Uniti, come era qualche anno fa e che direzione sta prendendo.

Vendite on line America: andamento dell’e-commerce

Negli ultimi dieci anni le vendite online e l’e-commerce negli Stati Uniti hanno subito importanti trasformazioni e la crescita è continua e inarrestabile.

Aggiornamento del 2 Febbraio 2023

Gli Stati Uniti registrano il più grande anno di vendita on-line della storia

Statistiche vendite online USA: superato 1 trilione di dollari, +13,5% rispetto al 2021

La performance del commercio digitale negli Stati Uniti non è mai stata così travolgente. La crescita dell’e-commerce ha addirittura superato le aspettative con quattro punti percentuali in più (a ottobre prevedevamo un aumento del +9,4%). A guidare l’ascesa di questo settore il mobile, un canale di vendita online che sta crescendo a velocità doppia rispetto alle vendite tramite desktop.

In particolare, il Social Commerce si sta facendo strada nel mondo della vendita al dettaglio e rappresenta oggi uno strumento indispensabile per i brand negli Stati Uniti: le visualizzazioni sui social media per i brand retail sul mercato americano sono aumentate del +407% dal 2020 al 2022, dato che sottolinea l’importanza di costruirsi una presenza digitale qualora si voglia espandere il proprio business oltreoceano.

Tra le categorie di consumo con i maggiori incassi per il 2022:

· Alimentari/bambini/animali domestici: $219 miliardi;

· Abbigliamento e accessori: $175 miliardi;

· Computer: $117 miliardi;

· Elettronica: $85 miliardi;

· Mobili ed elettrodomestici: $76 miliardi.

Aggiornamento del 4 Ottobre 2022

Nel 2022 le vendite online al dettaglio supereranno il triliardo di dollari con un aumento del 9,4% rispetto al 2021

Le vendite online totali del 2021 in America hanno raggiunto 960.4 miliardi di dollari, un incremento del 14.3% rispetto al 2020 [Fonte: eMarketer]. Si tratta di una crescita nettamente inferiore rispetto al 2020 che comunque non deve preoccupare perché si tratta del picco di vendite più alto mai registrato sul mercato americano. La quota di mercato dell’e-commerce negli USA nel 2021 è stata del 19.1%; nel 2022 è arrivata al 20.6% [Fonte: Digital Commerce 360 analysis of U.S. Department of Commerce data].

Da segnalare che le vendite annue tramite e-commerce negli Stati Uniti sono quadruplicate dal 2011 a oggi. Inoltre, da qui al 2026 più di un dollaro su cinque spesi per gli acquisti al dettaglio proverranno dai canali di vendita online.

Per quanto riguarda il mobile commerce, le vendite in America realizzate tramite smartphone sono stimate a 362 miliardi di dollari e rappresentano il 40% delle vendite online totali sul mercato USA.

Segmentazione demografica dei consumatori americani che acquistano tramite e-commerce 2022

· I Millennial sono ancora il target migliore per vendere online negli Stati Uniti.

· I Boomer sono diventati più propensi ad acquistare online.

· Il comportamento di acquisto dei consumatori Gen Z varia in base al reddito famigliare: i consumatori a reddito alto preferiscono la spesa tramite ecommerce, quelli a reddito basso preferiscono acquistare nei punti vendita fisici.

Aggiornamento del 20 Febbraio 2020

Quello che segue è un aggiornamento dei dati al 2020. L’articolo originario, pubblicato il 18 Aprile 2019, può essere consultato appena dopo gli aggiornamenti.

Statistiche e-commerce 2020

Le vendite al dettaglio in America sono state pari a 759,6 miliardi di dollari nel 2020, in crescita del +33,5% rispetto ai 576,5 miliardi di dollari del 2019 secondo i dati più recenti pubblicati dallo US Census Bureau. Questo dato non include i servizi, solo i beni fisici. I siti di vendita online hanno rappresentato il 21,3% del totale al dettaglio lo scorso anno, rispetto al 15,8% dell’anno precedente.

Ecommerce B2B in America 2020

Agli inizi del 2021, il 73% degli addetti degli uffici acquisti sono Millennials. Erano il 50% nel 2015. Gli acquisti online di prodotti e servizi destinati alle imprese [Il cosiddetto B2B] è più difficile da stimare rispetto alle vendite al dettaglio ma si stima che l’ecommerce B2B negli USA raggiungerà i 1800 miliardi entro il 2023.

M-Commerce, l’Ecommerce da Smartphone

Durante l’anno 2020 l’e-commerce da mobile ha raggiunto il 40% del totale delle vendite online [ci riferiamo alle vendite al dettaglio di prodotti fisici esclusi i servizi] Il dato, a nostro modo di vedere, è fortemente sottostimato in quanto se è vero che gli acquisti effettivamente fatti e pagati attraverso uno Smartphone sono stimati al 40% del totale, la percentuale di acquisti influenzati attraverso la consultazione di informazioni fornite da uno Smartphone [soprattutto sul sul punto vendita] è molto maggiore e potremmo stimarla attorno all’80%.

Articolo originario pubblicato il 18 Aprile 2019

· Prevista una crescita straordinaria delle vendite online al dettaglio negli Stati Uniti: dai $ 322.17 MLD nel 2016 al superamento dei $ 485 MLD entro il 2021

· Amazon risulta il rivenditore di e-commerce in assoluto più popolare negli Stati Uniti e anche quello in testa in termini di vendite al dettaglio online negli Stati Uniti: nel 2017 ha generato 177.87 miliardi di dollari di vendite online.

· Anche le app di Amazon da mobile sono le più utilizzate per gli acquisti online in termini di copertura e utenti mensili in America.

· Circa l’80% degli utenti di Internet negli Stati Uniti [il 70% dell’intera popolazione] ha acquistato prodotti online nel 2017.

· Anno 2017, il 47% delle persone con una connessione a Internet in America ha dichiarato di aver acquistato prodotti online almeno una volta al mese, e quasi un quarto di questi ha dichiarato di comprare online una o due volte alla settimana.

· 224 milioni di consumatori negli Stati Uniti possiedono uno smartphone e 172 milioni possiedono tablet.

· Sempre nel 2017, l’80% degli acquirenti ha utilizzato uno smartphone all’interno di un negozio fisico per cercare recensioni di prodotti, confrontare prezzi o trovare negozi alternativi.

M-Commerce, l’acquisto da mobile

· M-Commerce: Il fenomeno trainante dell’e-commerce in America è la crescita degli acquisti da mobile. Si stima che circa 136 milioni di utenti abbiano effettuato almeno un acquisto da smartphone nel corso del 2017.

· Nel 2017, il 62% degli utenti di smartphone ha effettuato almeno un acquisto online utilizzando il proprio dispositivo mobile negli ultimi 6 mesi.

· I possessori di smartphone in America dovrebbe raggiungere quota 168,7 milioni entro il 2020. Un così ampio bacino di acquirenti da smartphone avrà un impatto enorme sulle vendite online e infatti si prevede che il fatturato delle vendite al dettaglio online effettuate tramite smartphone passi dai 115.9 miliardi di dollari del 2016 a circa 335.8 miliardi di dollari nel 2020.

· L’M-commerce (le vendite online effettuate da smartphone e tablet) è ormai irrinunciabile per vendere online in America. Nel 2016 le vendite da smartphone hanno raggiunto la cifra record del 36% del totale delle vendite online negli Stati Uniti. L’M-commerce è il protagonista del Black Friday 2017

