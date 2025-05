Blocco Smartphone, questi modelli smettono di funzionare dal 1° luglio | Scatta il blackout digitale e devi comprarlo nuovo

Milioni di italiani saranno presto costretti ad acquistare un nuovo dispositivo mobile: l’annuncio ha creato il caos più totale.

Secondo quanto annunciato nella ultime ore, manca davvero poco all’ora X, quando milioni di cellulari non potranno essere più utilizzati. Come ben sappiamo, questo piccolo dispositivo è diventato parte integrante della vita quotidiana, ragion per cui è diventato impossibile separarsene.

Ecco perché gli utenti dovranno presto prepararsi ad accantonare il proprio smartphone, e procedere all’acquisto di un nuovo modello. A partire da luglio infatti tantissime persone riceveranno una bella doccia fredda, e saranno costretti da un giorno all’altro a sostituire il loro prezioso apparecchio mobile.

La recente notizia ha dunque fatto scattare un pericolo campanello d’allarme. Il lato positivo è che molti altri cellulari continueranno a funzionare normalmente. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono quelli che stanno per lasciarci in modo definitivo.

Costretti alla sostituzione del proprio smartphone

Nel corso del 2025 si assisterà ad una vera e propria trasformazione del settore degli smartphone, complice l’introduzione di innovative caratteristiche che includono per esempio l’uso dell’aiuto dell’intelligenza artificiale. Questi cambiamenti però hanno portato ad alcune aziende produttrici a non supportare più una serie di modelli.

Ce ne sono alcuni in particolare, che cesseranno di funzionare entro luglio 2025, costringendo quindi milioni di consumatori a comprare un nuovo cellulare. In questo caso si fa riferimento ad un celebre marchio, che ha pianificato di ritirarsi dal mercato, rendendo di fatto non più funzionanti i suoi dispositivi.

L’addio al noto marchio

A breve LG si ritirerà dalle scene della telefonia mobile. Questo significa che tutti i suoi smartphone non saranno più utilizzabili per mancanza di supporto. E’ dal 2021 che l’azienda non produce nuovi modelli ma ha continuato ad aggiornare il sistema operativo. Ora però è giunta l’ora per gli utenti con un dispositivo LG di acquistare un cellulare di un altro brand.

Non si tratta perciò di una serie di cellulari specifici: l’intera gamma progettata finora dalla suddetta compagnia non verrà più supportata. I consumatori quindi saranno costretti a trovare un’alternativa. Tuttavia si può pensare di optare nuovamente per un Android, soprattutto se si è abituati ad utilizzare tale sistema.