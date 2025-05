FIAT, la mette in vendita a 7.544€ prezzo finito: ti porti a casa un’auto nuova senza maxi rata | L’offerta più pazza dell’anno

La celebre azienda automobilistica italiana ha deciso di mettere a disposizione della clientela un’offerta senza precedenti.

Dopo oltre cent’anni dalla sua fondazione, la Fiat continua a sorprendere i consumatori. Dal 2021 è entrata ufficialmente nel gruppo Stellantis, di cui fanno parte anche altri marchi di fama internazionale, come Peugeot, Lancia, Jeep, Citroën e Chrysler.

Sono innumerevoli i modelli che nel tempo sono stati progettati e successivamente venduti dalla Fiat, che si distingue come sempre per la sua originalità e creatività, garantendo al tempo stesso la massima efficienza, soprattutto in termini di prestazioni.

E anche stavolta la suddetta azienda automobilistica non ha deluso le aspettative degli italiani e di tutti coloro che negli anni si sono affezionati a lei e ai suoi prodotti. E ora con soli 49 euro al mese sarete in grado di portarvi a casa uno dei suoi veicoli più iconici.

L’offerta imperdibile di FIAT

Al momento non c’è offerta migliore in termini automobilistici di quella targata FIAT, che ha appena pubblicato un’offerta incredibile legata ad un’auto che ha fatto la storia della nota azienda italiana. Si tratta della Topolino, come spesso viene affettuosamente chiamata la FIAT 500, il sui primo modello è arrivato sul mercato per la prima volta nel lontano 1936.

La microcar elettrica è già il quadriciclo leggero più venduto nel Bel Paese, come dimostrato dai dati. Solo ad aprile si sono raggiunte 652 immatricolazioni, arrivando ad un totale di 1641 dal primo gennaio 2025, un numero pari al 37,2% e al 34,1% della quota di mercato. Come se non bastasse, è arrivata una promozione da capogiro per procedere al suo acquisto.

La promozione che conquista tutti

Urbana, giovane, comoda ed elegante, la FIAT 500 è perfetta per circolare sulle strade italiane in modo sicuro e veloce. Perciò non si può non approfittare della maxi offerta valida per l’intero mese di maggio.

La “Topobonus 25” prevede innanzitutto 400 euro di sconto sul prezzo di listino, al quale si aggiunge una formula di leasing creata ad hoc che consiste in rate di 49 euro al mese per 23 mesi, previo un anticipo di 3527 euro, a tasso zero. Insomma, cosa aspettate? Correre anche voi in una delle concessionarie FIAT e acquistate questo fantastico modellino automobilistico. Non ve ne pentirete!