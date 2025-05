Sembra il Sahara, ma ci arrivi in auto in 4 ore: questa spiaggia color cannella sembra un miraggio | Ma non è dove pensi

Non molto distante dal capoluogo campano esiste una piccola oasi dalla sabbia caratteristica. Andiamo a scoprire dove si trova e cosa la rende più unica che rara.

L’Italia è uno degli Paesi europei più visitati in assoluto soprattutto per il suo immenso patrimonio artistico-culturale. Firenze è definita la culla del Rinascimento, Roma ospita monumenti noti in tutto il mondo, Napoli è caratterizzata da testimonianze visibili del dominio di Angioini e Aragonesi rappresenta e Palermo è il punto di incontro di varie culture.

L’Italia è apprezzata anche per la cucina, considerata una delle migliori in assoluto. Ciò non stupisce se i turisti si siedono alle tavole dei ristoranti italiani per gustare i migliori piatti dei menù. Uno di quelli più richiesti è senza dubbio la pizza.

Anche da un punto di vista paesaggistico ha tante bellezze naturali degne di tutto rispetto. Il Sud ospita nel periodo estivo tanti turisti, i quali vogliono immergersi in acque cristalline e trascorrere delle ore di relax in spiaggia baciati dal sole.

A tal proposito sul sito money.it è stata riportata alla notizia di una delle spiagge più belle poco distanti dal capoluogo della Campania. Andando nello specifico, dista ben 4 ore ed è una delle più belle dell’Italia. In realtà c’è un motivo ben preciso che le rendono unica nel suo genere.

Non è il Sahara, ma un luogo altrettanto immerso nella natura

Per raggiungere questo luogo incantevole si parte con l’automobile da Napoli prendendo l’autostrada A2 verso direzione Crotone e poi bisognerà prendere la SP47. Ci sono oltre il 37 km di costa con diverse calette, intervallate da scogliere e spiagge.

È una piccola oasi paradisiaca che permetterà alle persone di staccare la spina dalla routine giornaliera. Entrare in contatto con la natura allo stato selvaggio sarà una bella esperienza. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

La meta ideale anche da un punto di vista culturale

Si tratta de Le Cannella nei pressi dell’Isola Capo Rizzuto ed è famosa per la sua sabbia rossa che ricorda appunto la cannella. Non è altro che un fenomeno naturale dovuto dalla concentrazione di argilla. L’accesso è libero e chi ama la tranquillità sarà lieto di sapere che non è molto frequentata.

In zona è presente anche il Castello Aragonese, raggiungibile attraverso un piccolo sentiero. Poi chi è assetato di conoscenza sarà entusiasta di sapere che è possibile visitare il Parco Archeologico e due antichissimi fortificazioni. Infine ci sono altre spiagge altrettanto stupende e sono quelle di Capo Bianco, la Spiaggia Grande e quella di Capo Piccolo. Questo dimostra che bisogna trascorrere qualche giorno in più nell’Isola Capo Rizzuto.