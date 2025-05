Succede solo a Roma, è l’unico ristorante in Italia dove puoi mangiare e giocare gratis ai videogiochi anni ’90 | Fanno la fila per entrarci

Nel cuore della Capitale esiste un locale in cui è possibile combinare perfettamente l’esperienza gastronomica e l’amore per i videogiochi.

Non c’è nulla di meglio che godersi dei prelibati manicaretti all’insegna del divertimento più sfrenato, rappresentato in questo caso dai classici videogiochi anni ’90. Per chi ha ormai una certa età, sa benissimo di cosa stiamo parlando.

Tra arcade e flipper, questo decennio ha rappresentato un periodo d’oro per tutti gli amanti dei giochi da bar, che tra una bibita e l’altra, trascorrevano intere giornate a sfidarsi tra loro. Ebbene, se siete nostalgici di quell’idilliaca atmosfera dovete assolutamente recarvi in uno dei locali più unici di Roma.

Non capita tutti i giorni infatti di entrare in un ristorante e cimentarsi in una partita a flipper mentre si addenta un hamburger casereccio. Ma è esattamente l’esperienza che si può vivere ad Arcade and Food, un ristorante romano situato in zona Nomentana.

Alla scoperta di Arcade and Food, il ristorante anni ’90 ricco di colori e giochi retrò

Oltre alle innumerevoli attrazioni storico-artistiche che si diramano lungo le strade, la Capitale nasconde dei gioiellini originali e super creativi, anche se ancora poco conosciuti tra i milioni di turisti che ogni anno si fiondano nella Città Eterna.

E’ il caso di Arcade and Food, un vivace locale posizionato nel cuore della Città Eterna che è riuscito magnificamente a combinare un’esperienza culinaria straordinaria con la passione dei videogiochi, creando un’atmosfera tipica dell’America anni ’90.

Un menù superlativo

Mentre si gusta la propria cena, è possibile cimentarsi gratuitamente in uno dei videogiochi presenti nel locale, tra cui il flipper, uno dei più iconici dell’epoca. Ma ci sono tante altre attività che Arcade and Food ha messo insieme per intrattenere la clientela, come il karaoke, i quiz e le serate a tema.

Anche il menù non è da meno, complice la varietà di piatti offerti, dai panini ispirati ai protagonisti dei videogiochi più noti degli anni ’90, ai secondi di carne, fino ad arrivare ai prelibati dolci. Nemmeno gli amanti del menù “all you can eat” non rimarranno delusi. Quest’ultimo prevede antipasti combinati ad un hamburger o a degli arrosticini. Per dissetarsi invece, si può scegliere una delle numerose birre artigianali messe a disposizione dal ristorante o uno dei cocktail super creativi. Insomma, un’esperienza da non farsi mancare!