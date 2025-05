BLOCCO PATENTE – Fissata la data limite, gli over 60 dovranno restituirla entro giugno | Cosa dice la nuova legge

I conducenti che hanno superato i 60 anni potrebbero presto essere costretti a dire addio alla propria patente.

A breve tutti i conducenti over 60 non potranno più guidare. Questa è la notizia che nelle ultime settimane è circolata online, allarmando tutte le persone che rientrano nella suddetta categoria. Infatti si tratterebbe di una svolta inattesa che porterebbe a disagi di non poco conto, soprattutto se ci si reca regolarmente al lavoro con la propria auto.

La patente ha da sempre rappresentato qualcosa di più di un semplice documento. Per molti è sinonimo di libertà, maturità e indipendenza, ragion per cui non appena si compiono i fatidici 18 anni si fa di tutto pur di ottenere questo pezzettino di plastica rosa che permette di mettersi alla guida senza avere al proprio fianco un accompagnatore.

Nessuno però pensava che questo diritto ci venisse strappato via una volta raggiunta una certa età. Questo almeno è ciò che alcuni siti hanno dichiarato. Infatti le voi che si stanno facendo strada su Internet non sono altro che frutto dell’immaginazione di qualche individuo che ha cercato di prendersi gioco dei lettori. Si tratta più semplicemente di una bufala bella e buona.

Le fake news sempre più spietate

Non è assolutamente vero che i conducenti over 60 dovranno dire addio alla patente. La legge italiana attuale è molto chiara a riguardo: non ci sono limiti di età oltre i quali è vietato mettersi alla guida. Non ci sono nemmeno direttive europee che prevedono una revisione dell’età massima.

Si è parlato però di ridurre la validità della patente per gli over 70 “al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici“. Tale proposta però è stata subito bocciata in sede in sede di discussione parlamentare.

La validità della patente di guida

Questa è l’occasione giusta per ricordare la durata della validità della patente. Per quanto riguarda quella più comune, la B (utilizzata da tutti i conducenti di una classica utilitaria) il rinnovo deve essere fatto oltre 10 anni per gli under 50, scendendo a 5 anni tra i 50 anni e i 70 anni e a 3 fino a 80 anni. Superata questa età è necessario recarsi alla motorizzazione ogni due anni.

Queste limitazioni valgono anche per le patenti AM, A1, A2, A, B1, e BE, ordinarie e speciali (chi non ha ancora 50 anni e presenta minorazioni fisiche non stabilizzate. In questa situazione la durata scende da 10 a 5 anni).