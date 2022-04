Blocco pagamenti in tutta Italia: è caos bancomat e Pos

Da questa mattina, in tutta Italia sono stati riscontrati forti disagi per i pagamenti elettronici, sia in fase di prelievo che di pagamento. A confermarlo, il sito Downdetector, la piattaforma che raccoglie e registra i disservizi segnalati dai cittadini. Pagamenti elettronici

Il blocco, come spiega La Repubblica, sarebbe causato da un problema tecnico ai servizi autorizzati, non in capo ai circuiti. Le segnalazioni principali sono per IntesaSanpaolo, Unicredit e Poste Italiane. Sebbene la causa certa è ancora impossibile da stabilire, secondo Il Sole 24 Ore, i disservizi potrebbero essere legati a un aggiornamento dei sistemi, ma anche di un possibile cyberattacco al circuito.

Bancomat e Pos, pagamenti bloccati: disagi in tutta Italia

Su Twitter, moltissimi utenti si sono lamentati delle difficoltà nel completare i pagamenti. Le transazioni sono quasi sempre bloccate, con alcune persone costrette a pagare in contanti, mentre altre hanno addirittura dovuto abbandonare le corsie dei supermercati. I disagi, come preannunciato, si sono riscontrati in tutta la Penisola, da Milano a Palermo, passando per Roma.

