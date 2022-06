Benzina, prezzi in forte rialzo: media self oltre 1,91 euro/litro. E accelera anche l’inflazione

Come riportato dall’Adnkronos, si sta osservando un forte rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di carburante. La media in Italia della benzina self-service ha superato 1,91 euro/litro. Secondo Staffetta Quotidiana, Eni, IP e Q8 hanno aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre Tamoil di quattro sulla verde, e di tre sul diesel.

Di seguito le medie dei prezzi comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico, rilevati su 15mila impianti circa, alle 8:00 di ieri mattina: benzina self-service 1,912 euro/litro (+12 millesimi); diesel 1,829 euro/litro (+9). Benzina servito 2,042 euro/litro (+13); diesel 1,967 euro/litro (+11). Gpl servito 0,831 euro/litro (senza variazioni); metano servito 1,856 euro/kg (+7); gnl 2,083 euro/kg (-1).

Accelera anche l’inflazione. Istat: “Livello che non si registrava da marzo 1986”

Non solo carburante, perché – come riportato dall’Ansa – a crescere è anche l’inflazione. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, infatti, è aumentato dello 0,9% (su base mensile), e del 6,9% (su base annua). Come spiegato dall’Istat, a maggio “l’inflazione torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da marzo 1986 (quando fu pari a +7,0%).

Gli elevati aumenti dei prezzi dei Beni energetici – prosegue l’Istat – continuano a essere il traino dell’inflazione (con quelli dei non regolamentati in accelerazione) e le loro conseguenze si propagano sempre più agli altri comparti merceologici, i cui accresciuti costi di produzione si riverberano sulla fase finale della commercializzazione. Accelerano infatti i prezzi al consumo di quasi tutte le altre tipologie di prodotto, con gli Alimentari lavorati che fanno salire di un punto la crescita dei prezzi del ‘carrello della spesa‘”.