Mise: ecco il portale dedicato agli incentivi per le imprese, i professionisti e le amministrazioni

Come riportato da Tgcom24.mediaset.it, da questa mattina è attivo il portale online incentivi.gov.it. Esso promuove gli incentivi finanziati dal Ministero dello Sviluppo economico (anche quelli del Pnrr), nei confronti di aspiranti imprenditori, nuove o già attive imprese, liberi professionisti, enti e istituzioni.

Incentivi Mise

Sono quattro i percorsi previsti per trovare i finanziamenti. Il primo, per profilo, è adatto agli imprenditori, imprese, professionisti, enti o cittadini. Il secondo, per parola chiave. Il terzo, per categorie di interesse, adatto a startup, innovazione e digitalizzazione. Il quarto attraverso l’uso dei filtri.

Mise: il portale dedicato agli incentivi

Nel merito, è intervenuto il Ministro Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato: “È uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti. Navigando nella piattaforma si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise.

Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.