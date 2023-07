Barbara D’Urso fuori da Mediaset: cronaca di autolesionismo annunciato

Privarsi, inspiegabilmente, della regina indiscussa della tv ci sembra una scelta autolesiva. Barbara D’Urso è la conduttrice top della televisione italiana e possiamo tranquillamente paragonare quello che è successo a chi possiede una meravigliosa e sfavillante Ferrari con il pieno di carburante ma decide, prima di un lungo e impegnativo viaggio, di tenerla in garage per utilizzare una piccola utilitaria, non consapevole che quest’ultima oltre a non essere confortevole e sicura se paragonata alla Ferrari, potrebbe mettere a rischio il suo viaggio.

Barbara, una fuoriclasse assoluta

In un mondo come quello della Televisione, dove le certezze sono ridotte al lumicino, quando si ha la fortuna di annoverare nella proprio team una fuoriclasse assoluta, la prima cosa che avrebbero dovuto fare era costruirgli una squadra all'altezza intorno.

E invece si decide improvvisamente di non mettere più a frutto le sue enormi, indiscusse, pregevolissime qualità e caratteristiche professionali, per decidere di approdare in lidi sconosciuti, verso scelte che probabilmente dovranno essere rivedute e corrette in corso d’opera.

Il trattamento riservato a Barbara D’Urso oltre a non essere rispettoso verso una professionista del suo calibro, dimostra anche una scarsa considerazione del gradimento di milioni di telespettatori, che per anni l’hanno seguita ogni giorno con passione al punto da considerarla una di famiglia.

Ci si è improvvisamente dimenticati di quanto Barbara abbia contribuito e non poco alla crescita di programmi ormai divenuti cult: il Grande Fratello, tanto per citarne uno e che in edizioni da lei non condotte non ha prodotto i suoi risultati. Così come i record infiniti di share, specie nel periodo del Covid. Per non parlare dell’enorme magnetismo che la conduttrice sa esercitare nei confronti delle aziende, scatenando un enorme vortice pubblicitario. E infine la capacità di scoprire numerosissimi personaggi che oggi gravitano nello mondo della tv e dello star system.

Share, magnetismo, popolarità

Qualcosa comunque in relazione al trattamento riservato alla D’Urso, noi addetti ai lavori lo avevamo percepito, in quanto è stato impossibile non notare che in alcuni programmi dello stesso gruppo ci fossero ospiti a iosa, di qualsiasi levatura, mentre nelle trasmissioni di Barbara, spesso gli ospiti che si alternavano fossero sempre gli stessi. Oltretutto ci è sembrato di percepire che chi fosse ospite in determinati programmi, non presenziasse quasi mai nel salotto pomeridiano della bellissima Barbara.

Tutto ciò ci sembra non consono nei confronti della conduttrice più rappresentativa della nostra tv, alla quale non è stato ritenuto opportuno concedere neanche l’onore delle armi, non permettendole di salutare la propria famiglia televisiva. Congedarsi dai propri telespettatori dopo un lunghissimo tragitto di vita percorso insieme, quotidianamente.

Siamo certi che la D’Urso continuerà a stupirci ancora e non solo televisivamente. I suoi spettacoli teatrali ad esempio sono sempre sold out. Riteniamo che già da ora la Barbara nazionale saprà farsi rimpiangere da chi troppo in fretta ha pensato di privarsene professionalmente.

