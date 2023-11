Bamba della settimana, se c’è chi pontifica su ciò che non conosce…

Nuova puntata, in versione classica, dell’anti-premio inventato da Vittorio Feltri: incentrato su una tendenza che non può che produrre gaffes (incluso un caso hors catégorie)

Torna in versione ebdomadaria il “Bamba della settimana”, l’anti-premio inventato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio dell’ultimo periodo. E che per l’occasione è incentrato sulla tendenza a pontificare su argomenti che non si conoscono: il che, inevitabilmente, finisce per provocare delle sconcertanti gaffes.

Un caso hors catégorie

Nuova puntata, quindi, del classico “Bamba della settimana” che, come spesso accade, si apre con un caso contrassegnato come hors catégorie per lasciare suspense alla surreale competizione. Protagonista è António Guterres, segretario generale dell’Onu che, come rileva France 24, ha sollecitato «misure spettacolari» per risolvere la questione della crisi climatica. Tipo la sua defenestrazione.

Réchauffement climatique : l'ONU réclame des "mesures spectaculaires" immédiates

Il “Bamba della settimana”

Rimanendo oltreconfine, non poteva mancare un aficionado dell’anti-premio quale Sleepy Joe Biden. Il quale, come riporta Sky News, ha scambiato la cantante Taylor Swift per la collega Britney Spears. D’altronde, c’è pure chi scambia la “gaffe machine” per un Presidente.

Joe Biden (© Reuben Ingber via Wikimedia Commons)

Ci riporta in Italia la contro-Manovra di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Il quale, come riferisce Il Tempo, ha chiesto di assumere nuovi vigili urbani per assicurare «il rispetto delle misure connesse al perdurare dell’emergenza da Covid-19». Insomma, per il numero uno del principale sindacato nostrano saremmo ancora in piena crisi sanitaria. Parafrasando la signorina Silvani di fantozziana memoria, “Ah, pure virologo!”

Meme sulla signorina Silvani / Anna Mazzamauro (immagine dall’account Twitter @MinutemanItaly)

Niente, però, batte l’epic fail del Presidente pentastellato Giuseppe Conte quando, scrive Il Riformista, ha puntato l’indice contro l’invio governativo di armi in Israele. Peccato che ciò a cui faceva riferimento, come gli ha spiegato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, fosse un carico di aiuti umanitari.

L’ex presidente Conte oggi in aula ha insultato il Governo, rappresentato da @Antonio_Tajani, urlando “codardi e vigliacchi” ed intimando di sospendere la fornitura di armi ad Israele.

Parla senza conoscere.

Sarebbe meglio informarsi.

Il Governo sta portando aiuti umanitari. pic.twitter.com/yrWGKDBzvS — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 15, 2023

Un qui pro quo che sarebbe imbarazzante per chiunque, figurarsi per un ex bi-Premier. E che si merita saccentemente il “Bamba della settimana”.

