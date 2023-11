Il numero 1522 deve servire per offrire alle donne l’aiuto immediato per uscire dalle situazioni di violenza

“Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin le richieste di aiuto al numero 1522 sono raddoppiate, a testimoniare che c’è un grande clima di insicurezza”. Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme a decine di uomini e donne del mondo dello sport.

“Abbiamo appena cominciato a diffondere il numero 1522. Andremo avanti anche con il mondo del cinema, in questo senso il film di Paola Cortellesi è stato una grande spinta ed è un grande manifesto contro la violenza sulle donne”.

“L’omicidio di Giulia ha colpito moltissimo l’opinione pubblica e hanno chiamato molti genitori per sapere, perché magari avevano colto dei segnali. Il 1522 deve servire anche a questo: il ‘non sei sola’ vale per tutti quelli che possono segnalare una situazione di rischio, cosa che peraltro è contenuta nella legge approvata”, ha poi aggiunto Roccella. Infine, “tutte le indagini ci dicono che c’è un grande sommerso dunque è fondamentale usare gli strumenti che possono offrire alle donne l’aiuto per uscire dalle situazioni di violenza”. (Red/ Dire)