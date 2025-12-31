Bamba del mese, se dalla gloria alla boria è un attimo…

Nuova puntata del “Bamba del mese”, versione trigesimale dell’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio dell’ultimo periodo. Come sempre accade, sono stati selezionati tre “casi amari”: che evidenziano come dalla gloria alla boria sia un attimo.

Bamba del mese (© Chivista / Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Torna quindi il “Bamba del mese” che, conformemente alla controparte settimanale, si apre con una vicenda classificata come hors catégorie per non falsare la surreale competizione. È la contestazione del mancato pagamento dell’Irpef 2017 notificata, come spiega Libero, a un bambino di sette anni, che all’epoca non era nemmeno nato. E sì che all’Agenzia delle Entrate dovrebbero essere esperti in sottrazioni.

Agenzia delle Entrate (© DepositPhotos)

Il “Bamba del mese”

Andando oltreconfine, il Presidente americano Donald Trump, come riporta l’ANSA, si è sbizzarrito sulla Crimea. Dicendo che è «circondata dall’oceano» e collegata all’Ucraina «attraverso un piccolo molo», quando si tratta di una penisola unita al continente da un istmo. Tanto per non far sentire la nostalgia di Sleepy Joe Biden.

Donald Trump (immagine dalla sua pagina Facebook)

A proposito di The Donald, Andrea Scanzi ha condiviso gli insulti social rivolti al tycoon dal regista statunitense Morgan J. Freeman. Tuttavia, come rileva il Secolo d’Italia, ha accompagnato il post con un’immagine del grande attore – quasi omonimo e altrettanto yankee – Morgan Freeman. Alla faccia dell’uomo di… lettere.

Screenshot del post di Andrea Scanzi del 17 dicembre 2025

Niente però batte la gaffe con vista sulla Coppa del Mondo FIFA 2026 commessa, come riferisce Sky TG24, dal Comitato organizzatore di Seattle. Il quale, aggiunge Il Giornale, ha deciso di calendarizzare una partita che celebri i diritti arcobaleno: solo che, come tale, è stata sorteggiata Egitto-Iran.

Pride Match Egitto-Iran (immagine dalla pagina Facebook di Transfer News Live)

Se già non si capisce la necessità di un “Pride Match”, farlo giocare a due Paesi in cui l’omosessualità è perseguita penalmente è un autentico epic fail. Che si merita orgoglionamente il “Bamba del mese”.

Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Joe Biden (immagine dalla sua pagina Facebook) Morgan Freeman (immagine dalla sua pagina Facebook) Morgan J. Freeman (© Jim Spellman – WireImage / Getty Images)