Bamba del mese, se c’è chi dovrebbe essere del mestiere…

Ritorna il “Bamba del mese”, versione trigesimale dell’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio del recente passato. Come sempre, sono stati selezionati tre “casi amari”: con dei protagonisti di cui è lecito chiedersi se “siano del mestiere”.

Il “Bamba del mese”

Nuova edizione, quindi, del “Bamba del mese”, che si apre col truffatore fintosi la madre morta per continuare, scrive Rai News, a incassarne la pensione. La sua storia ha valicato i confini italiani, ma la televisione argentina Telefe Noticias lo ha clamorosamente scambiato, aggiunge il Corsera, per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Del resto, tradizionalmente gli esperti di uomini che si travestono da donne sono piuttosto i Brasiliani.

Ha poi fatto scalpore, come rileva TGCom24, la ricetta di un medico di base del Cosentino. Il quale ha prescritto una «sedia elettrica» per la fisioterapia al posto di una sedia a rotelle con funzionamento elettrico. E preferiamo non sapere che tipo di iniezioni somministra.

Niente però batte l’epic fail in cui è incappato, come riporta Il Giornale, il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri nell’ansia di attaccare l’attuale riforma della giustizia. L’icona antimafia ha letto pubblicamente delle dichiarazioni contro la separazione delle carriere tra giudici e Pm attribuite a Giovanni Falcone, che però non le ha mai pronunciate. E poi, come riferisce Il Foglio, con una toppa peggiore del buco ha scaricato la responsabilità su «persone autorevoli dell’informazione» che gli avevano segnalato l’intervista falsa «come autentica».

Non osiamo immaginare quando deve giudicare la credibilità di un pentito. E intanto si merita zalonianamente il “Bamba del mese”.

