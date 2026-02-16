Fori Imperiali, riapertura totale entro mercoledì 25 febbraio: Roma verso il ritorno alla normalità

Via dei Fori Imperiali si prepara a tornare completamente percorribile. Dopo la riapertura parziale avvenuta alle 13 di lunedì 16 febbraio, il Campidoglio punta alla riapertura totale al massimo a partire da mercoledì 25 febbraio, una data attesa da romani, lavoratori dei cantieri e visitatori che ogni giorno attraversano l’arteria simbolo che collega Piazza Venezia al Colosseo.

Riapertura completa dei Fori: interventi su pini e sicurezza

La chiusura temporanea era stata disposta dopo gli accertamenti tecnici che hanno portato alla rimozione di 12 pini ritenuti non stabili, in seguito a prove di trazione eseguite dalla task force nell’area archeologica centrale. Il tavolo tecnico aveva approvato all’unanimità gli abbattimenti per garantire la sicurezza del percorso pedonale. Successivamente AMA ha effettuato la pulizia dell’area e il Dipartimento Infrastrutture ha installato transennamenti per consentire il passaggio in condizioni protette.

Mercoledì 25 febbraio la data chiave per Roma

L’assessora Sabrina Alfonsi ha confermato che le verifiche sulle alberature rimanenti proseguiranno con georadar e air spade, senza incidere sulla transitabilità. L’obiettivo è chiaro: riaprire totalmente la via entro mercoledì prossimo, restituendo alla città uno dei suoi assi più iconici. Per i romani significa tornare a camminare lungo i Fori senza deviazioni, per il turismo internazionale è un segnale di normalità in un’area centrale per l’immagine della Capitale.