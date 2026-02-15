Post Napoli-Roma: le crescita dei nuovi acquisti

Zaragoza e Malen importanti mentre i “vecchi” fanno fatica, ma anche un atteggiamento diverso nei big match

Napoli-Roma, seppur con rammarico in casa giallorossa, trova dei motivi di interesse per il prosieguo della stagione. Ci sono trend in crescita.

Un big match affrontato bene

Un ottimo inizio coronato col gol del vantaggio dopo meno di 7 minuti. Momenti di appannamento nei 90 minuti, ma sempre con l’idea di rispondere colpo su colpo. Gasperini può essere soddisfatto per quel trend negli scontri diretti, molto deficitario a inizio stagione, che sta migliorando. Spesso la Roma iniziava bene la partita, ma spesso usciva sconfitta subendo tanto: il vento sta cambiando, proprio contro avversari come Milan e Napoli.

Malen e Zaragoza, acquisti provvidenziali

Zaragoza lanciato dal primo minuti in assenza di Dybala e con Soulé fisicamente acciaccato. Malen da subito titolare inamovibile che con la doppietta odierna ha raggiunto 5 gol in 5 partite, più tanto movimento sul fronte offensivo, l’assist per la corsa di Wesley che provoca il rigore e la freddezza nel calciarlo alla perfezione contro un portiere di livello come Milinkovic-Savic. L’olandese è dirompente e già imprescindibile per Gasperini. Più i minuti che vengono dati con continuità a Vaz e Venturino, si può già dire come la Roma abbia sistemato diverse delle falle che si sono create nella prima parte di stagione.