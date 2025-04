AUTOSTRADA – Da maggio se hai queste gomme ti vietano l’ingresso: multe fino a 1.695€ | Polizia già pronta ai caselli

Se non presti attenzione al Codice della Strada potresti avere problemi in termini economici. Stavolta il discorso riguarda le ruote della tua automobile.

Chi è in possesso di un’automobile deve prestare attenzione a tante cose per garantire la sicurezza non solo alla propria persona, ma anche a terzi. Il tutto ha come scopo dare la massima prestazione quando si è al volante.

A tal proposito il Codice della Strada prevede assolutamente il rispetto dei limiti di velocità che variano in base al tipo di strada che si percorre. In linea massima non si devono superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le autostrade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e i 50 km/h per le strade dei centri cittadini.

Per questo motivo è importante fare dei periodici controlli non solo al motore dell’automobile, ma anche alle ruote che devono avere il massimo dell’aderenza con l’asfalto.

Sul sito lautomobile.aci.it è stata riportata una notizia che riguarda proprio l’utilizzo di determinati pneumatici in alcuni periodi dell’anno. Se ignori ciò rischi grosso.

Il Codice della Strada non ammette distribuzioni, multe salate in arrivo

C’è una scadenza prevista il 15 maggio 2025, dunque c’è ancora tempo per intervenire. In caso contrario, si andrà incontro a delle multe salate se la Polizia nota questa mancata sostituzione. E’ importante non solo per la tutela del conducente, ma anche per quella degli altri.

L’efficienza energetica, aderenza sul bagnato, controlli periodici della pressione, del battistrada, dell’equilibratura e la convergenza sono altrettanto importanti. Poi all’appello non manca il cambio obbligatorio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco le regole da seguire per circolare in piena sicurezza

In poche parole a partire da martedì prossimo si avrà circa un mese di tempo per fare il cambio di ruote. Quelle invernali dovranno essere sostituite da quelle estive come previsto dal Codice della Strada. Le ruote estive sono previste dal 16 maggio fino al 14 ottobre e chi non rispetta questa regola andrà incontro a una sanzione che oscilla tra 422 e 1.695 euro con un ipotetico ritiro della carta di circolazione.

Ma qual è la differenza tra le ruote estive e quelle invernali? Le prime garantiscono un maggiore aderenza sulle strade asciutte e bagnate quando le temperature sono calde. C’è anche un’elevata stabilità in curva e chilometraggi ottimali. Quelle invernali, invece, hanno una resa migliore con temperature al di sotto dei 7°. Tuttavia chi è munito di pneumatici quattro stagioni non deve necessariamente fare questo cambio. Non ci sarà questa noia, ma le quattro stagioni risultano meno performanti in estate rispetto alle estive e si usufruiranno più rapidamente. Come vedi tutto ha sia dei pro che dei contro.