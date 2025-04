Test ufficiale, se sbagli questo esercizio base rischi il licenziamento: ti bastano 30 secondi per trovare il risultato | Ora lo usano per capire chi tenere e chi no

Se il datore di lavoro ti propone questo test di logica vuol dire che sei spacciato. I più bravi riescono a cavarsela.

Quando ti rechi a un colloquio di lavoro cerchi di risultare impeccabile agli occhi del tuo ipotetico datore. Se risulti convincente allora potrai intascare a fine mese uno stipendio tale da permetterti di godere di una certa indipendenza economica.

Ovviamente i più ambiziosi cercano di dare il massimo per passare a uno step successivo fino a diventare il braccio destro degli alti vertici. Per questo motivo è importante uscire dalla zona comfort e mettersi alla prova testando le proprie capacità.

I datori di lavoro vogliono un team impeccabile e dedito alle attività svolte al fine di dare prestigio al proprio nome. A tal proposito ci sono dei corsi di aggiornamento, ma c’è sempre chi da un tocco di originalità proponendo dei test di logica.

È risaputo che questi test sono ottimi per attivare la mente. Sicuramente sarà più elastica negli ragionamenti tipici della quotidianità. Chi è ben allenato non avrà problemi, a differenza di coloro che trascurano questo tipo di “allenamento”.

Un test di logica sta facendo tremare tutti, scappa se puoi

Sul sito gqitalia.it è stato riportato un articolo in cui c’è un test logico realizzato in Giappone che in poco tempo si è diffuso a macchia d’olio fino a essere preso in considerazione dai datori di lavoro. Il motivo? È utile per capire le abilità cognitive dei propri dipendenti.

Se i diretti interessati riescono a trovare subito la soluzione rientrano nella cerchia dei prediletti, ma in caso contrario sarà necessario prendere le proprie cose e lasciare il posto di lavoro. Chi non ha abbastanza fiducia nelle proprie capacità sicuramente piangerà prima del tempo. Altri, invece, accetteranno volentieri la sfida proprio perché consapevoli di quanto valgono.

Ecco come ottenere la soluzione del test

Come puoi notare si tratta di un espressione aritmetica, ciò significa che può rappresentare una sfida interessante agli occhi di chi ai tempi della scuola aveva una forte predisposizione per la matematica. Una materia che ha rappresentato per molti un ostacolo, ma in questo caso basta solo conoscere le basilari regole che riguardano le operazioni.

Per quanto riguarda la divisione i più bravi ricorderanno sicuramente che bisogna trasformarla in una moltiplicazione e in questo caso la frazione 1:3 invertirà il numeratore con il denominatore. Quindi si otterrà l’espressione 9 – 3 x 3 + 1= 0. A questo punto bisognerà prima svolgere la moltiplicazione e otterremo 9 – 9 + 1= 0. Adesso occorrerà ricavare prima il risultato della sottrazione ed è ben risaputo che sarà 0. La soluzione finale, dunque, non è altro che 1.